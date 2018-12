Người đàn ông bị xơ hóa màng ngoài tim dày 10 mm

Nối bàn tay đứt lìa cho người đàn ông / Ông ngoại sắp chết bật khóc bên giường cháu gái đang hấp hối

Nam bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, gan to do viêm màng ngoài tim. Kết quả CT cho thấy màng ngoài tim của bệnh nhân bị viêm, vôi hóa, dày đến 10 mm, hai lá màng ngoài tim dính chặt vào cơ tim.

Cắt bỏ màng ngoài tim dày 10 mm. Ảnh: C.k

Bác sĩ Trần Phúc Khang, Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ màng ngoài tim xơ dày để giải phóng các buồng tim.

Ngày 12/1, bệnh nhân đã ổn định, tình trạng suy tim cải thiện rõ.

Bác sĩ Khang cho hay, nguyên nhân gây viêm màng ngoài tim co thắt thường gặp nhất do vi trùng lao. Cách điều trị là phẫu thuật cắt màng tim. Đây là phẫu thuật khó khăn do luôn có nguy cơ biến chứng nặng cho bệnh nhân như chảy máu ồ ạt do xé rách các buồng tim, loạn nhịp tim, tổn thương mạch vành hay suy tim cấp sau mổ.

Cao Khẩm