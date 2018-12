Người bệnh ung thư có nên kiêng hoàn toàn chất đạm

Bệnh nhân ung thư cần phải trải qua nhiều cuộc điều trị rất nặng nề (phẫu thuật, hóa chất, xạ trị) vì thế người bệnh rất mệt mỏi, ăn uống kém hoặc không ăn được, nôn, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa. Suy dinh dưỡng và sụt cân hay gặp ở bệnh nhân ung thư. Sụt cân ngoài ý muốn 5% cũng dẫn tới giảm tỷ lệ sống sót.

Quan niệm trong dân gian và hiện nay vẫn còn phổ biến ở nước ta là người mắc bệnh ung thư không được ăn bồi dưỡng; sử dụng hạn chế các chất đạm có nguồn gốc động vật. Đây là một quan niệm sai lầm.

Người bệnh ung thư cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Ảnh: MSK.

Protein là một yếu tố cơ bản giúp cơ thể làm lành vết thương, chống nhiễm trùng trong và sau phẫu thuật, hóa chất và xạ trị. Nó cũng là nguyên liệu bồi phục lại khối nạc của cơ thể đã mất do tăng quá trình dị hóa của cơ thể. Đồng thời giúp tăng cường khả năng ngon miệng trong khi người bệnh ung thư luôn chán ăn, ăn uống kém.

Theo các bác sĩ, người bệnh không nên bồi bổ dồn dập cũng không bỏ đói cơ thể; duy trì dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng mới là cơ sở nền tảng của việc điều trị.

Theo Hướng dẫn điều trị dinh dưỡng lâm sàng, các thực phẩm nên dùng với bệnh nhân ung thư gồm:

- Các loại thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua...

- Gạo, miến, bún, bánh phở, các loại khoai củ..

- Dầu thực vật ( dầu đậu nành, dầu lạc, dầu vừng...)

- Ăn nhiều rau xanh, quả chín, rau thơm, và rau quả nhiều chất xơ. Mỗi ngày nên ăn 400 – 500g rau, 200 – 400g quả chín.

- Tăng cường bổ sung thực phẩm chứa nhiều omega-3: cá hồi, dầu oliu...

- Sử dụng các thực phẩm giàu vitamin E, C, A, selen có khả năng chống oxy hóa như: cà rốt, giá đỗ xanh, cà chua, rau ngót, rau muống...

- Ăn nhiều rau quả: giá đỗ, cà rốt, bí đỏ, gấc, đu đủ chín, rau có màu xanh thẫm, rau ngót, rau muống, cải bắp, cà chua, đậu tương...

- Các loại gia vị: Hành, tỏi, chanh, rau thơm...

- Dầu thực vật, dầu cá.

- Các loại hạt ngũ cốc toàn phần.

- Thịt động vật: nên ăn các loại thịt màu trắng (cá, gia cầm, chim), hạn chế thịt màu đỏ: 100 g mỗi ngày

- Nước chè: uống vào ban ngày, không nên uống vào buổi tối.

Nhu cầu các chất dinh dưỡng

- Năng lượng: Tiêu thụ năng lượng ở bệnh nhân ung thư rất lớn, trung bình khoảng 30-35 kcal trên mỗi kg cân nặng một ngày; một số trường hợp đặc biệt có thể cần tới 40-50 kcal.

- Protein cung cấp 12-20% tổng năng lượng. Protein động vật chiếm 30-50% tổng số protein

- Lipid: 18-25% tổng năng lượng trong đó: 1/3 axit béo no, 1/3 axit béo không no một nối đôi, 1/3 axit béo không no nhiều nối đôi. Axit béo không no Omega -3 EPA (Eicosapentaenoic Acid) là 2 g một ngày.

- Glucid: 60-70% tổng năng lượng.

- Cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ theo nhu cầu của người bình thường khỏe mạnh.

- Lượng nước: 40 ml trên mỗi kg cân nặng một ngày.

- Lượng muối: 6 g mỗi ngày, không nên quá 10 g mỗi ngày.

6 thực phẩm có khả năng chống ung thư

6 thực phẩm có khả năng chống ung thư

Hà An