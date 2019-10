Người bệnh Down sống lâu nhất

Robin Smith vừa tổ chức sinh nhật thứ 78 và trở thành người đàn ông mắc hội chứng Down sống lâu nhất nước Anh.

Robin chia sẻ vào giữa tháng 10: "Trước đây tôi chỉ mong mình có thể sống đến 12 tuổi, nhưng thật rất vui khi hôm nay là sinh nhật thứ 78 của mình". Ông ăn mừng ngày trọng đại bằng cách chơi trò chơi bingo yêu thích và ăn một chút bánh ngọt.

Robin sinh năm 1941, sống trong viện dưỡng lão ở Northleigh từ năm 1986 đến nay. Em họ của ông, Janet Whitton, 75 tuổi, chia sẻ: "Anh ấy là một người luôn vui vẻ và có một cuộc sống tuyệt vời. Anh ấy thích đua ngựa, thường xuyên đến thăm nhà thờ, giúp một trung tâm cho người mắc bệnh Down làm những công việc lặt vặt. Ông ấy cũng rất thích yoga, khiêu vũ và thể dục nhịp điệu".

Robin chia sẻ: "Điều quan trọng là bạn phải có lối sống lạc quan, năng động và luôn bận rộn. Tôi nhảy bất cứ khi nào có thể".

Robin trong sinh nhật thứ 78 của mình. Ảnh: Metro

Lauren Fulcher, một người chăm sóc tại viện dưỡng lão Northleigh, cho biết Robin là người đàn ông giàu lòng yêu thương, trầm tĩnh và luôn sẻ chia, giúp đỡ mọi người.

"Tôi đã ở đây 13 năm rồi và tôi cũng như những đồng nghiệp khác đều coi ông ấy như một thành viên trong gia đình", Lauren nói. "Robin là một biểu tượng ở nơi đây. Nhìn Robin sẽ khiến một ngày của bạn thêm bừng sáng".

Robin Smith được xem là người bệnh Down sống thọ nhất ở Anh hiện nay. Người mắc bệnh Down thường tuổi thọ thấp, 90% trường hợp mất trong thai kỳ, trẻ ra đời còn mắc thêm nhiều bệnh tật khác như tim mạch, suy giảm trí tuệ cũng như thể chất. Y học tiến bộ ngày nay có thể hỗ trợ chăm sóc, điều trị người bệnh Down tốt hơn, giúp kéo dài tuổi thọ đến 50.

Ngọc Quỳnh (Theo Herald Publicist)