Ngực chảy mủ sau tiêm chất làm đầy

Sau tiêm filler, ngực người phụ nữ 32 tuổi ở Hà Nội to gấp đôi, đau đớn, nhiều mủ.

Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 2 tuần trước trong tình trạng bị biến chứng nghiêm trọng sau khi tiêm filler tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân. Chị cho biết sau khi sinh con, ngực bị chảy sệ, teo nhỏ nên rất tự ti. Giữa tháng 6, chị giấu chồng đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm filler nâng ngực.

Sau tiêm, chị khá hài lòng khi kích cỡ ngực tăng thêm khoảng 30%, tròn đều tự nhiên. Tuy nhiên, ngay hôm sau chị bắt đầu sưng đau hai bên ngực. Nhân viên cơ sở thẩm mỹ trấn an đây chỉ là "phản ứng rất bình thường", sẽ hết sau vài ngày. Đến ngày thứ 4, ngực chị sưng to gấp đôi bình thường.

Bác sĩ phải nặn ép mủ ngực 2 lần mỗi ngày cho bệnh nhân. Ảnh: T.H.

Bác sĩ Vũ Trung Trực, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khám phát hiện lỗ rò ở ngực bệnh nhân chảy mủ liên tiếp. Kết quả cấy mẫu mủ xác định bệnh nhân bị nhiễm một loại vi trùng do quá trình tiêm filler không đảm bảo vô trùng.

Để điều trị, ngoài dùng kháng sinh, bệnh nhân được nhân viên y tế nặn ép mủ 2 lần mỗi ngày. Đến ngày thứ 8, ngực đỡ sưng, dịch chảy ít hơn và sau 12 ngày điều trị, bệnh nhân đã ổn định.

Theo bác sĩ Trực, hiện ngực bệnh nhân đã hết nhiễm trùng nhưng sẽ để lại sẹo khiến ngực méo mó, biến dạng. Đặc biệt, bên trong ngực vẫn còn chất làm đầy nên bệnh nhân sẽ cần theo dõi thời gian dài. Nếu muốn đặt túi nâng ngực, bệnh nhân sẽ cần chờ ít nhất thêm 6 tháng nữa.

Thời gian qua, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ liên tục tiếp nhận các bệnh nhân gặp biến chứng do tiêm filler, phổ biến là thủng lỗ dò ở mũi, ngực do quá trình vô trùng không đảm bảo khi tiêm, một số ít trường hợp bị mù mắt do tiêm sai vị trí. Theo bác sĩ Trực, hiện trên thị trường có tới vài chục loại filler, giá từ vài trăm nghìn đồng một ml đến 2-3 triệu đồng, loại được cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) cấp phép có giá 8-9 triệu đồng một ml. Sau tiêm 12-18 tháng, filler sẽ tiêu dần và phải tiêm lại.