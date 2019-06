Nên luộc thịt bằng nước sôi hay nước lạnh?

Luộc nước sôi nhanh, thịt ngon hơn còn luộc nước lạnh thịt ngọt và loại bỏ được nhiều chất độc hại.

Khi luộc thịt, nhiều người có thói quen luộc qua thịt hoặc dùng nước sôi để chần qua nhằm loại bỏ hóa chất. Cách khác là bỏ thịt vào nồi nước lạnh rồi bật bếp cho nước và thịt cùng sôi.

Theo tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội dinh dưỡng Việt Nam, thực tế các cách luộc này đều làm chín thịt và ăn được. Tuy nhiên, mỗi cách có một tác dụng riêng.

Nếu ban đầu cho thịt vào nước lạnh rồi mới nấu sôi, trong quá trình luộc các chất cặn bã thoát ra ngoài. Khi đó, bạn phải vớt bọt, cặn bẩn nổi lên trên mặt nước luộc thịt. Miếng thịt luộc bằng nước lạnh không ngon bằng nhưng nước luộc lại rất ngọt, đậm đà. Cách luộc này phù hợp với những người muốn có món canh ngon.

Thịt luộc bằng nước sôi sẽ giữ được chất dinh dưỡng do không bị phân hủy khi đun sôi quá lâu. "Miếng thịt luộc bằng nước sôi ngon hơn miếng thịt luộc bằng nước lạnh", tiến sĩ cho biết. Tuy nhiên, cách luộc này không thải được nhiều chất bẩn, chất độc trong thịt, nên về lâu dài có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng. Nguyên nhân do dinh dưỡng trong thịt chủ yếu là protein (tồn tại dưới dạng cơ thịt) và mỡ; vitamin, axit amin nằm chủ yếu trong tế bào cơ protein.

"Do đó, thịt cho vào nước đun sôi dễ biến tính co lại, hấp thu các hóa chất và chất bẩn nhiều hơn, do đó thịt không an toàn", phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, giải thích.

Khi luộc thịt cần vớt bỏ liên tục những bọt nổi trên mặt nước luộc. Ảnh: Health

Theo các chuyên gia, trước khi chọn cách luộc thịt, việc quan trọng hơn cả là chọn được miếng thịt sạch. Thịt sạch, không chất độc hại dù luộc bằng cách nào cũng rất bổ dưỡng và an toàn. Bạn nên chọn mua thịt ở nơi bán uy tín, thịt có màu hồng tươi, khối thịt rắn chắc có độ đàn hồi cao khi ấn xuống, thớ đều, đường cắt mặt khô ráo.

Trước khi luộc, cần loại bỏ chất bẩn và hóa chất có thể tồn dư trong thịt bằng cách rửa lại nhiều lần bằng nước sạch. Ngoài ra, bạn có thể dùng một ít muối hòa tan trong nước để rửa thịt, bởi nước muối loãng cũng có tác dụng loại bỏ các chất bẩn từ thịt.

Thời gian luộc thịt không thể đoán định chính xác vì còn phụ thuộc vào miếng thịt luộc to hay nhỏ, dày hay mỏng. Nếu miếng thịt dày và to, thời gian luộc có thể rất lâu mà chưa chắc đã chín ở trong, trường hợp này nên dùng dao xẻ hoặc khía miếng thịt ra cho dễ chín hơn.

Khi luộc thịt, nếu có bọt nên vớt thường xuyên, khi nào thấy miếng mỡ hơi trong, xiên đũa qua miếng thịt không thấy nước đỏ trào ra tức là đã luộc chín.

Thùy An