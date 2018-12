Nâng mũi cho nam giới và phụ nữ có gì khác biệt?

- Thưa bác sĩ, tôi là nam giới nhưng muốn nâng mũi. Vậy phương pháp phẫu thuật có gì khác biệt so với nữ hay không? (Gia Minh, 28 tuổi, Đồng Nai)

- Tiến sĩ, bác sĩ Tú Dung:

Ngày nay, nhu cầu làm đẹp và mong muốn sở hữu dáng mũi cao dọc dừa không còn giới hạn ở phụ nữ, nhiều đấng mày râu cũng quan tâm, lựa chọn nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình nâng mũi, việc ứng dụng và thực hiện cho nam giới sẽ có những điểm khác biệt so với nữ.

Trong cấu trúc dáng mũi, phái mạnh thường sở hữu mũi ro và rộng hơn so với nữ. Khi thực hiện thẩm mỹ, việc can thiệp và khắc phục dáng mũi cho nam sẽ cầu kỳ, tỉ mỉ. Thường thì bác sĩ phải can thiệp đến xương mũi và tốn thời gian hơn.

Chàng trai người Australia cải thiện dáng mũi gồ sau thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn vẻ đẹp của dáng mũi nam giới cũng khác so với phái nữ. Nếu chiếc mũi cao, mềm mại, đường nét thanh mảnh là tiêu chuẩn vẻ đẹp của nữ giới thì với phái mạnh, tất cả điều này sẽ có sự điều chỉnh.

Phẫu thuật nâng mũi cho nam giới chú trọng đến phần sóng mũi. Vẻ đẹp chuẩn của nâng mũi nam là có hình chữ L, thay vì hình chữ S như ở phụ nữ. Ngoài ra, phần đầu mũi sau nâng cần đạt đến độ góc cạnh, không quá nhỏ và thon gọn như nữ. Xương mũi nam giới thường lớn hơn nữ và mũi có độ gồ nhiều.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết, nâng mũi có thể giúp dáng mũi phái mạnh hài hòa, giữ nguyên nét nam tính.

Điểm quan trọng khi nâng mũi cho nam giới là xác định tỷ lệ thay đổi bao nhiêu là vừa đủ. Bác sĩ cũng cần chú ý đến tính thẩm mỹ cũng như tiêu chuẩn về dáng mũi của từng giới tính để thực hiện sao cho phù hợp.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc)