Năm lo lắng thường gặp trước khi nâng ngực

Nhiều chị em cho rằng nâng ngực xong không thể cho con bú, không thể thoải mái vận động mạnh, để lại sẹo hay chảy xệ...

Băn khoăn của phái nữ khi nâng cấp vòng một

Theo bác sĩ Phan Thanh Hào - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu, nâng ngực là công nghệ thẩm mỹ được ưa chuộng những năm gần đây. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn lo ngại việc động chạm dao kéo có thể gây nhiều ảnh hưởng về sau. Dưới đây là năm lo lắng của chị em.

- Nâng ngực không cho con bú được

Nâng ngực nội soi hiệu quả với những người ngực bé, chảy xệ hay teo nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo lắng sau nâng ngực không thể cho con bú vì tuyến sữa bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Phan Thanh Hào cho biết, thực tế, nâng ngực có ảnh hưởng đến việc cho con bú không tùy thuộc khá nhiều vào tay nghề bác sĩ và vị trí đặt túi ngực. "Bác sĩ có kinh nghiệm và kỹ thuật cao sẽ tránh không chạm vào tuyến sữa và dây thần kinh ở ngực. Bên cạnh đó, nếu túi độn đặt ở vị trí trên cơ ngực sẽ dẫn đến hiện tượng túi ngực chèn ép tuyến vú, dẫn đến tình trạng tắc sữa. Khi túi được đặt ở sau cơ ngực thì không ảnh hưởng đến tuyến vú, do đó chị em vẫn có thể cho con bú bình thường", ông nói.

- Nâng ngực sẽ khiến vòng một bị cứng, không tự nhiên

Làm thế nào để ngực trông tự nhiên nhất sau thẩm mỹ là điều mọi chị em đều mong muốn. Tuy nhiên, việc vòng một bị cứng hay không tự nhiên sau đặt túi cũng thường xảy ra do chọn túi quá to, không massage kỹ sau nâng hoặc do bác sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm khi bóc tách tạo khoang đặt, khiến túi ngực quá sát với lớp da, gây hiện tượng lộ túi.

Nhiều chị em không tránh khỏi lo lắng trước khi nâng ngực.

- Nâng ngực sẽ để lại sẹo

Sẹo là nỗi lo lắng của hầu hết phụ nữ khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Nâng ngực nội soi chắc chắn sẽ để lại sẹo ở quầng vú, nếp dưới vú hoặc nách, tùy bạn muốn nâng đường nào. Tuy nhiên, những vị trí này kín đáo, rất khó phát hiện. Trong đó, đường quầng vú được chọn nhiều nhất vì vết mổ sẽ trùng với đường viền quầng, nếu tay nghề bác sĩ cao sẽ rất khó phát hiện.

- Nâng ngực quá to gây chảy xệ ngực

Với chị em đã nâng ngực, túi ngực quá to sẽ khiến ngực bị chảy xệ. "Đây là kết luận của các chuyên gia thẩm mỹ sau nhiều trường hợp ngực sa trễ sau nhiều năm đặt túi ngực", bác sĩ Hào nói. Khi còn trẻ, tổ chức tuyến vú được giữ vững bởi các dây chằng và vùng da bầu vú. Tuy nhiên theo thời gian, độ đàn hồi của da và dây chằng bị giảm sút khiến ngực chảy xệ. Túi ngực quá lớn hoặc quá nặng cũng kéo dãn da, gây áp lực lên dây chằng, khiến vú bị biến dạng dần qua thời gian.

Một nghiên cứu của ASPS công bố vào năm 2010 đã làm rõ hơn cho giả thuyết này bằng kết luận: "Trọng lượng của túi ngực là tác nhân tất yếu ảnh hưởng đến hình dạng vòng một và gây biến dạng các mô tuyến bên trong vú".

- Nâng ngực không vận động mạnh được

Vấn đề này có liên quan mật thiết đến việc chảy xệ ngực đã nêu trên. Bộ ngực nâng quá lớn sẽ hạn chế vận động, kém thoải mái khi chạy nhảy, di chuyển. Ngoài ra, khi bước vào độ tuổi trung niên, bắt đầu bị loãng xương, túi ngực quá lớn có thể ảnh hưởng đến cột sống và dáng đi. Do đó việc chọn túi nâng ngực nhẹ nhàng là yếu tố quyết định đến sự thoải mái của bạn và độ bền đẹp của dáng ngực.

Túi ngực Blite - phương pháp nâng ngực mới

Theo bác sĩ Phan Thanh Hào, túi ngực là yếu tố quan trọng hàng đầu của ca thẩm mỹ nâng ngực. "Do đó, lựa chọn loại túi vừa định hình dáng ngực tốt và không gây ảnh hưởng đến dáng ngực về lâu dài là điều mọi chị em cần quan tâm trước khi thực hiện dịch vụ này", chuyên gia nói.

Túi ngực B-lite có thể đẩy lùi lo lắng của chị em khi nâng ngực. Đây là loại túi siêu nhẹ, giảm áp lực lên các mô tuyến và dây chằng và ngực giữ nguyên hình dáng, không bị chảy xệ sau nhiều năm.

Túi B-lite trọng lượng nhẹ là giải pháp đẩy lùi lo lắng cho chị em khi nâng ngực.

Nhờ trọng lượng nhẹ, túi B-lite giúp phái nữ thoải mái vận động cả ngày, kể cả vận động mạnh như tập thể dục, tập gym... Ngoài ra, trong những môi trường thay đổi về áp suất như đi máy bay hay lặn biển cũng không bị hạn chế vì túi ngực dẻo dai, chịu được áp suất cao. Khả năng bám dính để định hình ngực của B-lite khá cao, không khiến ngực bị lệch, mất cân đối.

Phần ruột của túi B-lite được bổ sung công nghệ vi cầu rỗng microphere nhằm tăng cường sự dẻo dai, mềm mại và khả năng liên kết của phần gel bên trong. "Do đó, khi đặt túi B-lite, bạn sẽ có cảm giác tự nhiên như mô mỡ thật, không cộm, không bị lộ túi. Sản phẩm được CE châu Âu chứng nhận hiệu quả, có thể áp dụng cho tất cả các ca nâng ngực trên thế giới", bác sĩ nói thêm.

Hiện công nghệ nâng ngực bằng túi B-lite được chuyển giao tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu. Với tay nghề bác sĩ cao và nhiều năm kinh nghiệm, giải pháp này có thể loại bỏ các lo ngại trên, mang lại sự hài lòng cho chị em. Tham khảo giá nâng ngực B-lite để lựa chọn hợp lý.

Kết quả nâng ngực B-lite tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu.

