Mùa mưa đến, cẩn trọng với kiến ba khoang

Kiến ba khoang đang xuất hiện nhiều, bay vào nhà theo ánh đèn, gây bỏng rát và các mụn nước li ti trên da người nếu tiếp xúc.

Bác sĩ Lâm Bình Diễm, Khoa Da liễu, Bệnh viện quận 2, TP HCM, cho biết kiến ba khoang xuất hiện nhiều vào mùa mưa do độ ẩm cao, thích ánh sáng đèn ban đêm nên bay vào trong nhà theo ánh đèn, đậu vào quần áo, khăn mặt, giường chiếu, chăn màn...

Kiến ba khoang có thân dài, kích thước từ 1,5 đến 20 mm, màu đỏ nâu, được gọi bằng nhiều tên khác nhau như kiến ba khoang, kiến lác, kiến gạo, kiến nhốt, kiến cong đít. Chúng tiết ra chất pederin có độc tính, gây bỏng, khi tiếp xúc với da người tạo phản ứng viêm da, mụn nước như bỏng, mụn mủ nhỏ li ti.

Dấu hiệu nhân biết kiến ba khoang là có khoang vàng trên thân. Ảnh: Mosqueteiros

Những tình huống khiến bạn dễ bị kiến tiếp xúc như vô ý quẹt tay hoặc đập nát chúng; kiến vô tình rơi vào mặt, cổ và vùng da hở trên cơ thể. Một số trường hợp kiến bám vào khăn mặt, quần áo, mắt kính, người không chú ý sẽ khiến chất độc tiếp xúc với da.

"Ban đầu, bệnh nhân thấy hơi ngứa rát, da đỏ nhẹ. Sau khoảng 6 đến 12 giờ, vùng da đỏ nhiều, thành vệt, xuất hiện mụn nước, mụn mủ. Bệnh nhân thường thấy đau rát kèm khó chịu, nổi hạch. Nếu tổn thương gần mắt có thể gây sưng hai mắt", bác sĩ Diễm nói.

Không phải ai cũng kịp thời đến bệnh viện xử lý vết thương do kiến ba khoang gây ra. Một số người nhầm lẫn giữa mẩn đỏ do tiếp xúc kiến ba khoang và bệnh giời leo (zona), tự ý mua thuốc thoa lên da. Vết bỏng do kiến ba khoang không nguy hiểm và có thể tự khỏi, nhưng nếu xử lý không phù hợp, tình trạng tổn thương da sẽ nặng hơn.

Bác sĩ Diễm khuyên khi dính phải nọc độc của kiến ba khoang, bạn cần nhanh chóng lấy nước rửa sạch chỗ tiếp xúc, hạn chế tổn thương lây lan. Tùy mức độ nặng nhẹ mà điều trị bằng cách khác nhau. Trường hợp nhẹ có thể điều trị với các dung dịch làm dịu da, sát khuẩn bằng gel, dung dịch màu. Vết thương nặng, nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc, xử lý đúng cách. Người bệnh được chỉ định uống kháng sinh, thuốc giảm đau hoặc dùng corticosteroid. Thông thường, vết thương sẽ ổn định sau 5 đến 7 ngày.

Mọi người nên ngủ trong màn, tránh đứng dưới bóng đèn sáng nơi công cộng, có thể bật đèn ban công, hành lang để thu hút kiến ba khoang ra ngoài nhà. Kiểm tra mũ, nón, khẩu trang, khăn mặt, quần áo trước khi dùng. Để tránh côn trùng bay vào nhà, cần hạn chế mở cửa, buông rèm, lưới ngăn côn trùng ở khu vực gần cây cối... khi thắp đèn.

Cẩm Anh