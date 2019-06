Một năm y bác sĩ bị bạo hành nhiều hơn 3 năm cộng lại

Năm 2017 xảy ra 13 vụ thân nhân bệnh nhân bạo hành y bác sĩ trong khi khám chữa bệnh, còn tổng cả ba năm trước đó có 12 vụ.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế và Bộ Công an, chiều 12/6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết gần đây tình hình mất an ninh trật tự tại các cơ sở y tế diễn ra phức tạp. Mức độ bạo hành ngày càng có khuynh hướng táo tợn và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, nạn trộm cắp, lừa đảo, cò mồi, giả danh nhân viên y tế, bắt cóc, gây rối trật tự công cộng, đập phá tài sản của các cơ sở y tế vẫn xảy ra.

Thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, số vụ bạo hành xảy ra trong năm 2017-2018 nhiều hơn so với các năm trước. Năm 2017 xảy ra 13 vụ, trong khi cả 3 năm 2014 - 2015 - 2016 tổng cộng 12 vụ. Bạo hành chủ yếu ở bệnh viện tuyến tỉnh (60%), 20% ở tuyến trung ương.

70% nạn nhân là bác sĩ, 15% là điều dưỡng. Tới 90% vụ bạo hành xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân, 60% xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho bệnh nhân, người nhà.

Theo Bộ trưởng Tiến, tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế và gây tâm lý hoang mang lo lắng đối với cán bộ y tế. Sự bất ổn về tình hình an ninh, trật tự trong bệnh viện cũng khiến người bệnh có cảm giác bất an, ảnh hưởng không tốt tới hiệu quả điều trị.

Ảnh camera ghi lại bố bệnh nhân đánh bác sĩ tại khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), năm 2018.

Theo đại diện Bộ Công an, 5 năm qua, hai Bộ đã phối hợp giải quyết hơn 1.000 đơn thư, 956 vụ việc phức tạp, phối hợp điều tra khởi tố trên 100 vụ vi phạm pháp luật hình sự liên quan ngành y tế. Trong đó có nhiều vụ án lớn, điển hình như Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca tại Hải Phòng sản xuất thuốc điều trị ung thư từ bột than tre. Nhiều hành vi buôn lậu, làm giả hồ sơ để thay đổi nguồn gốc, xuất xứ thuốc; nhập vòng qua nước thứ hai (chủ yếu Hong Kong, Singapore) về Việt Nam nhằm nâng giá thuốc... bị phát hiện.

Hơn 5.000 trường hợp trộm cắp tài sản của bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; đe dọa hành hung nhân viên y tế, đập phá tài sản bệnh viện, mê tín dị đoan, tán phát tài liệu tuyên truyền đạo trái phép... bị xử lý.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị hai Bộ tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện, để thầy thuốc an tâm làm việc, bệnh nhân được điều trị và chăm sóc tốt nhất.

Lê Nga