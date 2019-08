Mổ tim qua đường nách

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã mổ tim cho hai em bé bằng nội soi qua đường nách, thay vì mổ giữa ngực của kỹ thuật kinh điển.

Hai bệnh nhi bị thông liên nhĩ tim bẩm sinh được phẫu thuật bằng phương pháp mới là bé trai 8 tuổi nặng 25 kg, và bé gái 6 tuổi nặng 17 kg, đều ở Nghệ An.

Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, cho biết thông liên nhĩ chiếm tỷ lệ 15-20% trong số bệnh lý tim bẩm sinh. Đây là bệnh do tình trạng khiếm khuyết tại vách liên nhĩ dẫn đến hiện tượng có lỗ thông giữa buồng nhĩ trái và buồng nhĩ phải của tim.

Bình thường, áp lực ở buồng nhĩ trái cao hơn so với nhĩ phải. Khi có lỗ thông giữa 2 buồng nhĩ, máu sẽ chảy từ buồng nhĩ trái qua buồng nhĩ phải, khiến buồng tim phải nhận máu nhiều hơn bình thường. Tình trạng này làm tăng lưu lượng máu lên phổi, gây quá tải cho tim phải và theo thời gian sẽ tăng áp lực động mạch phổi.

Phẫu thuật tim bằng kỹ thuật mới giúp bệnh nhân giảm đau và thời gian hồi phục nhanh. Ảnh: Khánh Chi.

Theo bác sĩ Trường, điều trị thông liên nhĩ hiện nay có hai phương pháp là can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ (bít dù) hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên cả hai bệnh nhi đều có chỉ định phẫu thuật do lỗ thông to, không thể dùng phương pháp bít dù. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cho hai bệnh nhi trên bằng phương pháp mổ nội soi ít xâm lấn qua đường nách, thay vì phương pháp mổ tim thông thường.

Thông thường, để thực hiện phẫu thuật tim hở, các bác sĩ sẽ tiếp cận đến tim qua đường mổ ở giữa xương ức. Cách mổ này để lại sẹo mổ dài trước ngực, có thể có một số biến chứng khi tiến hành tách xương ức.

Thay vì phải thực hiện đường mổ dài như vậy, phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn tiếp cận với tim bệnh nhân bằng đường rạch chỉ khoảng 4-5 cm ở nách. Ưu điểm là tính thẩm mỹ cao, hạn chế tối đa các tổn thương do phẫu thuật gây ra như đỡ đau, ít mất máu, không bị biến chứng viêm xương ức.

"Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ kết hợp tiến hành gây tê vùng tại vị trí vết mổ nhằm đảm bảo giảm đau tối đa cho bệnh nhân. Vì vậy, thời gian thở máy sau mổ và thời gian điều trị hồi sức cũng được rút ngắn, thời gian hồi phục nhanh hơn so với phẫu thuật kinh điển", tiến sĩ Trường chia sẻ.

Các bác sĩ phẫu thuật tim qua đường nách cho bệnh nhi. Ảnh: Khánh Chi.

Theo bác sĩ Trường, kỹ thuật nội soi ít xâm lấn để điều trị bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt là ở trẻ em, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có chuyên môn cao trong lĩnh vực phẫu thuật tim nhi khoa, cũng như dụng cụ mổ chuyên dụng.

Không phải bệnh nhân nào cũng có thể áp dụng phương pháp ít xâm lấn kết hợp nội soi, mà chỉ bệnh lý thông liên nhĩ lỗ 1, lỗ 2 hoặc thông liên thất.

Sau ca phẫu thuật vào ngày 12/8, tình trạng của hai bệnh nhi đều ổn định và được ra viện.

Lê Nga