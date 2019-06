Mẹo tránh sốc nhiệt trên đường chạy

Runner cần tiếp nước, điện giải thường xuyên; dùng mút lạnh xoa lên đầu, mặt hoặc thân người... để vượt qua thử thách giữa tiết trời nắng nóng.

Theo cơ quan kiểm soát và phòng chống bệnh Mỹ (CDC), mỗi năm ở các trường cấp 3 có trung bình 9.237 trường hợp sốc nhiệt do thể thao. Hầu hết trường hợp xảy ra trong mùa hè với nhiệt độ và độ ẩm cao, cũng như tình trạng sức khoẻ của vận động viên không ở mức tốt nhất.

Sốc nhiệt là tình trạng gây ra bởi cơ thể quá nóng hơn 40,55 độ C, thường do tiếp xúc kéo dài hoặc gắng sức ở nhiệt độ cao. Đây là hình thái nghiêm trọng nhất của tổn thương do nhiệt và là một cấp cứu y học. Biểu hiện ban đầu của sốc nhiệt là các rối loạn nhẹ liên quan tới nhiệt như chuột rút do nhiệt, ngất xỉu do nhiệt, và lả nhiệt (kiệt sức vì nóng). Nhưng sốc nhiệt cũng có thể tấn công, biểu hiện ngay cả khi không có dấu hiệu tổn thương do nhiệt báo trước.

Mặc dù sốc nhiệt chủ yếu ảnh hưởng tới những người trên 50 tuổi, nó cũng rung một hồi chuông cảnh báo đối với các vận động viên trẻ khỏe.

Ttại giải đấu ở Mexico hồi tháng 9/2016 nằm trong hệ thống World Triathlon Series, ở vài trăm mét cuối cùng trước vạch đích, vận động viên 26 tuổi người Anh từng đoạt HCB Olympic 2016, Jonny Brownlee đã loạng choạng chực đổ ngã vì kiệt sức do hiện tượng sốc nhiệt.

Khi đó người anh trai Alistair Brownlee đã dừng lại để dìu em cùng về đích. Bên cạnh hiệu ứng nhân văn và tinh thần thể thao cao thượng, điều này cũng cho thấy sự nguy hiểm của Jonny Brownlee hay vận động viên thể thao nói chung phải đối mặt khi đẩy giới hạn chịu đựng của bản thân tới mức cao nhất và hứng chịu rủi ro bị sốc nhiệt.

May mắn cho trường hợp của Jonny bởi anh chỉ cách đích vài trăm mét khi bắt đầu có hiện tượng sốc nhiệt và khi đổ sụp xuống lúc băng qua vạch đích, sự hỗ trợ đúng lúc của bộ phận y tế đã nhanh chóng giúp Jonny đến được bệnh viện và hồi phục.

Trước đó vài tuần, vận động viên khuyết tật Liz Baker của Mỹ cũng suýt mất mạng vì sốc nhiệt khi thi 3 môn phối hợp tại Paralympic Rio de Janeiro dưới thời tiết nắng nóng.

Để tránh sốc nhiệt trên đường chạy, xảy ra những sự cố đáng tiếc, vận động viên cần tìm hiểu cách giữ sức khỏe, thích ứng nhiệt độ.

VĐV nghiệp dư cần tập luyện trước để có thể thích nghi với việc thi đấu trong điều kiện nhiệt độ cao. Ảnh: boidapchay.com.

Trước khi tham gia giải chạy, vận động viên cần duy trì cường độ tập luyện cao để nâng cao nền tảng thể lực, Nắm được các yếu tố thuận lợi, đặc điểm lâm sàng, mức độ nguy hiểm của sốc nhiệt, cũng như các biện pháp xử trí và phòng tránh.

Ngoài ra, người chạy cũng nên thiết lập và tuân thủ các quy định rõ ràng để đảm bảo tiếp nước đầy đủ: áp dụng tỷ lệ nghỉ ngơi, tập luyện hợp lý, cân trọng lượng trước và sau khi tập luyện, và khuyến khích việc uống cả nước và các loại đồ uống điện giải trong khi luyện tập; lập ra và tuân thủ theo hướng dẫn thích ứng nhiệt nếu phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Tại giải VnExpress Marathon ở Quy Nhơn (ngày 9/6), để hỗ trợ runner vượt qua thử thách giữa tiết trời nắng nóng, hoàn thành cuộc thi, ban tổ chức sẽ cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích trên đường chạy cả bốn cự ly.

Sẽ có 23 điểm tiếp nước - điện giải đặt xen kẽ trên các cung đường chạy. Mỗi điểm đều có nước tinh khiết TH Water, điện giải Revive, bánh gạo dinh dưỡng Play Brown Rice Bar, chuối và đội ngũ tình nguyện viên - y tá túc trực sẵn sàng. Ban tổ chức sẽ bố trí thêm 104 thùng nước sạch loại 220 lít, kèm theo gáo phân bố ở mọi điểm trên đường đua, ở những điểm nóng nhất sẽ có từ bốn đến sáu thùng. Runner có thể sử dụng nước tại các khu vực này để làm mát.

Cũng để giúp các runner chống nóng, sẽ có 4.200 miếng mút lạnh được bố trí dọc đường. Tại mỗi điểm tiếp nước - điện giải, vận động viên có thể dùng mút lạnh xoa lên đầu, mặt hoặc thân người. Khi đến điểm nước - điện giải tiếp theo, runner sẽ để tấm mút đã sử dụng đó lại thùng ngâm lạnh và có thể dùng những tấm mút được làm lạnh sẵn để làm mát cho chặng đường phía trước.

Mút lạnh cho các VĐV sử dụng trên đường chạy VM Quy Nhơn 2019.

Bên cạnh 23 trạm tiếp nước - điện giải này, ban tổ chức VnExpress Marathon còn bố trí thêm năm trạm phun mưa trên cung đường 21km và 42km. Riêng đoạn 7km đi qua đồi cát Phương Mai của cự ly 42 km sẽ có hai trạm phun mưa. Ban tổ chức còn bố trí thêm chín điểm vệ sinh trên toàn bộ cung đường và nhiều điểm tại khu xuất phát - về đích.

Các đội cổ vũ, tình nguyện viên sẽ có mặt trên cung đường chạy cả bốn cự ly. Ban tổ chức phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Bình Định bắt đầu cấm đường dần trên toàn bộ cung đường chạy của VnExpress Marathon từ 0h ngày 9/6, đồng thời điều động 350 cán bộ an ninh, công an ra đường, đảm bảo an toàn cao nhất cho các VĐV.

Với 14 phóng viên ảnh cùng bốn flycam, trong đó có một phóng viên ảnh cơ động trên toàn tuyến, ban tổ chức sẽ ghi nhận và cập nhật sớm nhất khoảnh khắc của VĐV trên đường đua. Runner có thể truy cập vào cổng thông tin https://vm.vnexpress.net/ hoặc fanpage của giải https://www.facebook.com/VnExpress.Marathon/ để xem và download ảnh.

Trong trường hợp xảy ra sự cố về y tế, kịch bản ứng phó cũng sẵn sàng với sáu xe cấp cứu cùng bác sĩ về tim mạch túc trực dọc đường đua. Mọi runner dự giải được ban tổ chức mua bảo hiểm PTI với số tiền không vượt quá 20 triệu đồng mỗi người, áp dụng cho các sự cố, rủi ro xảy ra trong lúc thi đấu.

Thế Đan