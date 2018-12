Mẹ 9X chia sẻ bí quyết giảm 10kg sau sinh

Trầm cảm sau sinh là căn bệnh khá quen thuộc với các mẹ trong thời gian gần đây. Đây là hiện tượng rối loạn cảm xúc thường khiến chúng ta mất kiểm soát về suy nghĩ, hành động ngoài mong muốn. Một vài trường hợp từ chối điều trị có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến bản thân và con cái.

Lý do dẫn đến trầm cảm sau sinh đến từ nhiều nguyên nhân: do hóc-môn giảm đột ngột, stress vì mất ngủ và chưa làm quen với cuộc sống sau sinh; do sự thiếu thông cảm của người thân hoặc mặc cảm tự ti quá lớn về thân hình...

Chị Đ (25 tuổi, Hà Nội), một mẹ trẻ 9x luôn tự tin vào hình thể của mình. Say khi lấy chồng ba tháng, chị cấn bầu và mang thai đứa con đầu lòng. Sau 9 tháng thai kỳ, chị Đ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Những tưởng với sự ủng hộ và giúp đỡ của người thân trong gia đình, chị Đ có thể làm một người mẹ hạnh phúc. Vậy mà chị đã bị trầm cảm, gắt gỏng vì cân nặng tăng vọt. 65kg, với nhiều người là con số bình thường, nhưng với chị Đ thì đấy là điều tệ hại vì trước đó, cân nặng của chị chưa bao giờ vượt quá con số 52.

"Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn nên tôi ăn uống không kiêng khem gì. Đặc biệt khi bước vào giai đoạn 'dậy thì sơ sinh' nhu cầu ăn của bé nhiều hơn, tôi kích sữa nên càng ăn nhiều tinh bột và mỡ. Lúc đó ngoài nghĩ cho con ra tôi chẳng để ý được gì khác, kể cả việc bản thân xấu xí và tăng cân mất kiểm soát", chị Đ nói.

Thân hình xồ xề cộng với những vết rạn trên da khiến nhiều bà mẹ tự ti, mặc cảm.

Khi con được 7 tháng, chị Đ chuẩn bị phải quay lại công việc thì bất ngờ nhìn vào gương thấy thân hình xồ xề, mỡ ở khắp nơi và các vết rạn da chằng chịt đã khiến chị "khóc hết nước mắt". Quần áo từ hồi còn son gần như phải bỏ đi hết, thậm chí chị phải mặc đồ của chồng. Nhiều lúc, chị mặc cảm không dám soi gương bởi sợ thấy các vết rạn trên da.

Quay trở lại công việc, chị Đ thường xuyên phải nghe những lời chỉ trỏ, đánh giá bâng quơ nhưng đủ để thấy tủi thân, khó chịu. "May mắn, trong suốt thời gian ấy, chồng tôi luôn là người bạn đồng hành động viên kịp thời. Anh chưa bao giờ chê bôi tôi bất cứ điều gì mà luôn động viên vợ giảm cân, khen vợ đáng yêu với những vết rạn như một chiến tích sau sinh khiến tôi có thêm động lực sống", chị Đ chia sẻ lại những ngày tháng cũ.

Thậm chí, sau một ngày cuối tuần thấy vợ trở về nhà với khuôn mặt buồn tủi khi nhìn lại những bức hình xưa rồi bật khóc nức nở, chồng chị Đ đã đưa chị tới một trung tâm nằm trong hệ thống chăm sóc sức khỏe trước và sau sinh dành riêng cho phụ nữ khá nổi tiếng tại Hà Nội để "cải thiện nhan sắc". "Lúc ấy tôi cũng không tin tưởng gì lắm bởi bản thân từng thử hầu hết các cách giảm cân nhưng không ăn thua", chị Đ chia sẻ thêm.

Tuy vậy, được chồng cổ vũ cùng sự tư vấn nhẹ nhàng, thấu hiểu của các bạn chăm sóc khách hàng tại Hệ thống chăm sóc và làm đẹp sau sinh tại nhà - Vietcare, chị Đ cũng quyết định thực hiện liệu trình massage và giảm cân sau sinh tại đây. Sau hơn 2 tháng, chị đã giảm tới gần 10kg và 42cm số đo 3 vòng, lấy lại vóc dáng thon gọn ngày nào. Sau khi giảm cân, chị Đ cũng nhanh chóng lấy lại nhan sắc và sự tự tin của mình.

Nhân viên nhiệt tình chia sẻ và tư vấn cho các mẹ thấy an tâm và tự tin hơn

"Các vết rạn mờ đi trông thấy vì tôi được massage bằng các nguyên liệu thảo dược, bí quyết làm sáng và đẹp da của cung đình Huế truyền đời trong dòng họ bác Tôn Nữ Thị Tâm mà Vietcare đã nghiên cứu kỹ lưỡng giúp hoạt huyết, trắng sáng và mịn màng da mặt cho phụ nữ sau sinh. Các liệu pháp khác như xông hơi, tẩy da chết kết hợp bấm huyệt không chỉ làm tôi thoải mái hơn, bớt đi mùi sữa đặc trưng của các mẹ sau sinh mà còn làm tâm trạng giải tỏa rất nhiều. Ngoài ra, các bạn kỹ thuật viên chăm sóc của Vietcare cũng tư vấn và đưa ra một thực đơn thích hợp dành riêng cho các bà mẹ sao cho vừa đủ dưỡng chất cho bé bú, vừa có thể giảm cân", chị Đ tâm sự.

Hiện tại, chị Đ cho biết, bản thân rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và tự tin hơn so với thời điểm sau sinh.

Thế Đan