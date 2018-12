Máy tạo nhịp giúp tim cụ ông 90 tuổi đập như người bình thường

Cụ ông thường xuyên tức ngực, khó thở, hoa mắt, chóng mặt. Bác sĩ khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) chẩn đoán ông bị block nhĩ thất độ III, nhịp tim chậm trên nền nhiều bệnh lý phức tạp như tăng huyết áp, tiền sử tai biến mạch máu não, đái tháo đường tuýp 2, phổi tắc nghẽn mạn tính.

Người bệnh được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim hai buồng. Sau hơn một giờ thủ thuật, các bác sĩ đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tim thành công cho người bệnh. Hiện, sức khỏe người bệnh ổn định, nhịp tim đều 65 lần một phút, không còn tình trạng tức ngực, đau đầu.

Nhịp tim của cụ ông đã bình thường sau khi được can thiệp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Block tim là bệnh ảnh hưởng tới hệ thống xung điện điều khiển nhịp tim. Bệnh block nhĩ thất là tình trạng tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn sự dẫn truyền xung điện từ tâm nhĩ đến tâm thất do suy yếu giải phẫu hoặc suy yếu chức năng.

Bác sĩ Hoàng Minh Quang, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch cho biết, thể trạng người bệnh già yếu cùng tiền sử rất nhiều bệnh lý phối hợp, tiến hành can thiệp rất khó khăn. Trong quá trình can thiệp tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro như rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim dẫn đến người bệnh có thể tử vong ngay trong quá trình can thiệp. Nhưng nếu không được tiến hành can thiệp thì tình trạng tức ngực khó thở, choáng ngất ngày càng tăng và người bệnh có nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào.

Lê Nga