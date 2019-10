Máy chạy thận vẫn ngưng hoạt động sau sự cố nhiễm khuẩn

Nghệ AnHoạt động chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đình trệ hơn 2 tháng sau sự cố 10 bệnh nhân sốc chạy thận.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Nguyễn Văn Hương cho biết quá trình khắc phục sự cố 10 bệnh nhân bị sốc khi chạy thận do hệ thống cấp nước nhiễm khuẩn chiều 30/7, đến nay vẫn chưa hoàn tất.

"Hiện nguồn nước đã đủ tiêu chuẩn để máy chạy thận, tuy nhiên bệnh viện chưa triển khai hoạt động chạy thận trở lại vì còn khắc phục một số vấn đề liên quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành", ông Hương nói.

Dự kiến tới tháng 11, các máy chạy thận nhân tạo sẽ hoạt động trở lại và cũng đảm bảo có thể phục vụ hoạt động ghép thận tại bệnh viện.

Khoa Thận nhân tạo và Phòng Vật tư là hai đơn vị trực tiếp theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện việc chạy thận nhân tạo đã nhận trách nhiệm "xin rút kinh nghiệm" liên quan đến sự cố, đề xuất hạ bậc thi đua. Các bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện vẫn đang được chạy thận tại các bệnh viện khác trên địa bàn.

Máy chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang ngừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hải.

Chiều 30/7 ca chạy thận thứ ba tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có 21 bệnh nhân thì 10 người xuất hiện phản ứng bất thường. Bốn người triệu chứng thoáng qua, 6 người nặng hơn trong đó có 2 người được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội điều trị do bị sốc nhiễm khuẩn huyết. Một tuần sau, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân gây nhiễm khuẩn là do hệ thống dẫn nước R.O chạy thận có những điểm nối và gấp góc, có điểm chết làm ứ đọng nước tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Nguyễn Hải