Mẫu phụ nữ có vóc dáng chuẩn xinh đẹp khỏe mạnh

Ảnh minh họa: Scienceall.

Theo Health Sina, vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ không nằm ở y phục mà ở vóc dáng, thần thái và khí chất như trong câu "Nhất dáng, nhì da, thứ ba là mặt". Một cô gái có tư thế đứng thẳng, cử chỉ nho nhã được đánh giá cao hơn một cô nàng điệu đà trong bộ trang phục diêm dúa. Đó là lý do những người mẫu luôn phải rèn luyện rất nhiều để có được vóc dáng thẳng, cổ ngẩng cao, vai mở rộng...

Khảo sát cho thấy hiện nay nhiều nhân viên văn phòng có xu hướng bị gù lưng. Các chuyên gia cảnh báo không nên coi thường tình trạng này vì về lâu dài sẽ gây gù cột sống lưng trên trầm trọng, thoái hóa đốt sống lưng thậm chí ảnh hưởng xấu đến chức năng hô hấp.

Bác sĩ Liu Xin, Giám đốc Trung tâm Thể thao và Sức khỏe Thượng Hải, Trung Quốc, cho biết nguyên nhân gây gù lưng chia thành 2 loại: Biến dạng cột sống và cơ bắp lưng quá yếu gây giãn cơ. Các trường hợp xương bị biến dạng do tư thế sai gây ra thì rất khó cải thiện nếu chỉ thông qua tập thể dục. Rất may lưng gù do giãn cơ có thể cải thiện được thông qua rèn luyện thể chất và điều chỉnh ý thức để thay đổi hành vi. Hầu hết mọi người bị gù lưng do giãn cơ gây ra. Đặc biệt thói quen ngồi làm việc lâu, chơi game, lướt điện thoại, lười vận động… là nguyên nhân phổ biến khiến cơ lưng yếu và giãn cơ. Do vậy để hạn chế các bệnh về cơ xương khớp, mọi người cần chú ý tập tư thế:

Cổ ngẩng cao

Nhiều người do lưng hơi gù nên cổ có xu hướng rụt và chúi về phía trước làm giảm đáng kể chiều cao vừa mất đi khí chất. Lưng thẳng, cổ ngẩng cao luôn là một tư thế đẹp đối với phụ nữ. Giáo sư Liu Xin khuyến cáo, để phòng chống lưng gù, tốt nhất nên bắt đầu nắn sửa tư thế từ nhỏ.

Vai mở rộng

Vai khom làm phá hủy đường cong tự nhiên của xương đòn. Xương đòn là một trong những tiêu chí đánh giá vẻ sexy của phụ nữ. Tuy nhiên một số người không thể mở vai rộng ra mà có xu hướng buông xuôi hoặc khum về phía trước ngực khiến 2 vai luôn tạo một đường cong hình bán nguyệt hướng về phía trước. Vai xuôi không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn chèn ép xuống ngực, khiến ngực không căng và bị chùng xuống làm hỏng đường xương đòn đẹp của phụ nữ.

Giáo sư Liu Xin giải thích sở dĩ cánh vai có xu hướng xuôi xuống ngực là do cơ bắp của ngực và lưng không cân bằng. Cơ ngực săn chắc hơn cơ lưng sẽ kéo hai vai xuôi xuống phía ngực. Nếu phụ huynh chú ý phát hiện sớm tình trạng này ở trẻ em, hãy cho các bé đeo dụng cụ điều chỉnh sau lưng để kéo cơ lưng trở lại. Nếu người lớn gặp vấn đề này thì phải siêng năng luyện tập để phục hồi tư thế.

"Người bị xuôi vai cần chú ý tập sao cho khi ngồi xuống giữ vai, hông, lưng thẳng không võng xuống, đùi song song mặt đất, chân vuông góc với mặt đất. Một chiếc ghế phù hợp với bạn cũng giúp ích rất nhiều", giáo sư Liu khuyên.

