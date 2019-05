Mắt lé có chữa được không?

Cháu 14 tuổi, bị lé từ nhỏ nên mặc cảm, xấu hổ. Xin hỏi bác sĩ có cách nào chữa khỏi bệnh này không và chi phí bao nhiêu? (Trí)

Trả lời:

Lé hay còn gọi lác, là bệnh lý ở mắt do sai trục thị giác. Mắt cháu cần xác định lác mắt là do bẩm sinh (dưới 6 tháng tuổi) hay mắc phải do các nguyên nhân khác. Điều tri lác mắt giúp cải thiện thẩm mỹ và chức năng thị giác hai mắt. Tùy theo tình trạng mỗi bệnh nhân mà phương pháp điều trị sẽ khác nhau.

Việc điều trị lác mắt bao gồm đeo kính, thấu kính, che mắt, làm mờ một mắt, tiêm độc tố botulium hoặc phối hợp nhiều phương pháp điều trị. Một số trường hợp sẽ phẫu thuật điều chỉnh cơ vận động nhãn cầu để làm cho mắt nhìn thẳng.

Ở người lớn, phẫu thuật chỉnh lác khôi phục lại diện mạo bình thường được gọi là tạo hình giúp cải thiện thị lực hai mắt và diện mạo khi giao tiếp với mọi người. Lác mắt ở mỗi người sẽ không giống nhau, cháu nên tham khảo ý kiến của gia đình và bác sĩ để biết được mục tiêu và kỳ vọng về cuộc phẫu thuật.

Bác sĩ Trần Hải Yến

Đại học Y Phạm Ngọc Thạch