Mảnh xương cá hình khủng long kẹt ở đại tràng người đàn ông

Nam bệnh nhân 35 tuổi tại Biên Hòa đau bụng nhiều giờ, bác sĩ kiểm tra bất ngờ phát hiện mảnh xương cá mắc ở đại tràng.

Ngày 5/6, bác sĩ Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai đã xử trí ca hóc xương cá kẹt ở hậu môn bệnh nhân. Trước đó bệnh nhân đau bụng, đi đứng không thoải mái, không dám ngồi vì rất đau và khó chịu ở vùng hậu môn. Bác sĩ khám, phát hiện trong ống trực tràng của bệnh nhân kẹt mảnh xương cá có nhiều góc cạnh đang làm ổ và gây viêm.

Chiếc xương cá nhiều đầu sắc nhọn được lấy ra khỏi đại tràng bệnh nhân. Ảnh: Thái Hà

Kíp mổ gây tê tủy sống bệnh nhân để ống hậu môn giãn ra, xẻ ống hậu môn và gắp dị vật ra ngoài, làm sạch ổ viêm. Hình dạng mảnh xương trông như con khủng long, cho thấy nhiều khả năng đây là xương ở vùng đầu của con cá, rất sắc nhọn.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưỡng, Khoa Ngoại tổng quát cho biết, chiếc xương đã lọt xuống trực tràng mà không ảnh hưởng gì ở họng, ruột non, dạ dày... bệnh nhân là rất may mắn. "Nếu dị vật lâu ngày sẽ gây viêm nhiễm, gây mủ, rất may bệnh nhân chưa bị thủng ruột", bác sĩ Lượng nói.

Phước Tuấn