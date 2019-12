Lý do ngày càng nhiều người trẻ có nguy cơ tai biến

An cung Vũ Hoàng Thanh Tâm (An cung Hàn Quốc) sản xuất bởi Công ty dược Kwangdong Pharma (Hàn Quốc). Đây là một bài thuốc cổ truyền bào chế từ 25 loại dược liệu như xạ hương, ngưu hoàng, sừng linh dương, hồng sâm có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết thông mạch, ổn định huyết áp, góp phần găn ngừa nguy cơ đột quỵ do bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị di chứng do tai biến mạch máu não, thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, suy giảm trí nhớ.

Sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc kiểm duyệt và cấp phép lưu hành từ nhiều năm nay. Một số quốc gia trên thế giới có nền y học phát triển như Mỹ, Nhật Bản đã cấp phép lưu hành sản phẩm. Tại Hàn Quốc sản phẩm Vũ Hoàng Thanh Tâm chiếm hơn 82% thị phần với doanh thu hơn 28.3 triệu USD.

Tại Việt Nam, sản phẩm nhập khẩu, phân phối bởi Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Sơn. Địa chỉ: Số 8 ngõ 34 Xuân La, Hà Nội. Điện thoại: 024.2212.6161. Website: www.vuhoangthanhtam.vn . XNQC số 00765/2019, Bộ Y tế cấp ngày 9/5/2019.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.