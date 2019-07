Lưu ý khi chọn dầu ăn dinh dưỡng

Người tiêu dùng tập thói quen đọc các thông số dinh dưỡng trên sản phẩm như acid béo không no, thành phần nguồn dưỡng chất tự nhiên trước khi mua.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, dầu mỡ là chất béo cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, việc dung nạp đúng cách, liều lượng sẽ mang lại kết quả khác nhau.

Tỷ lệ chất béo được khuyến nghị trong khẩu phần ăn cho người Việt trưởng thành là 18 -25%. Trong đó, các acid béo no không vượt quá 10% năng lượng bữa ăn, chất béo không no từ 10-15%.

Theo chuyên gia, việc thiếu hụt chất béo sẽ để lại những hệ lụy xấu cho sức khỏe.

Acid béo no thường tìm thấy nhiều trong gan, mỡ heo, mỡ bò, bơ, phô mai, dầu thực vật như dầu dừa, dầu cọ... Mỗi loại dầu có thành phần acid béo no, không no khác nhau.

Trong đó, các acid béo không no giữ các chức năng quan trọng giúp duy trì một cơ thể khỏe mạnh, giảm cholesterol xấu trong máu, tốt cho hệ tim mạch. Vì vậy, việc các mẹ kiêng khem dầu mỡ cho bản thân, gia đình, nếu thiếu hụt khiến cơ thể thiếu đi hàm lượng chất béo cần thiết, ngăn chặn sự phát triển, hấp thu chất dinh dưỡng có lợi, có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, thị lực giảm sút, mỡ máu giảm dẫn đến các bệnh về máu, tim mạch...

Lưu ý khi chọn dầu ăn

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Bích Nga gợi ý, người tiêu dùng nên tập thói quen đọc các thông số dinh dưỡng sản phẩm mỗi khi đi mua hàng như tỷ lệ acid béo không no, các nguồn dưỡng chất tự nhiên, vitamin... Dầu ăn từ cá mang đến một lượng lớn chất béo không no tự nhiên như Omega 3, 6, 9, EPA/DHA, vitamin E, A tốt cho sức khỏe tim mạch, nuôi dưỡng đôi mắt sáng.

Việc sử dụng dầu ăn Ranee từ cá khiến bữa cơm gia đình diễn viên Ốc Thanh Vân trở nên đa dạng.

Bà cho biết thêm, theo nghiên cứu tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, dầu ăn cao cấp Ranee 100% từ cá, giàu các acid béo không no, dưỡng chất Omega 3, vitamin A, vitamin E giúp nuôi dưỡng đôi mắt sáng, khỏe.

Diễn viên Ốc Thanh Vân chia sẻ, cô từng có suy nghĩ giống nhiều mẹ khác về tác hại của dầu mỡ tự nhiên. Tuy nhiên, tìm hiểu, bản thân biết dưỡng chất cần thiết trong bữa ăn hàng ngày của các thành viên trong gia đình.

Hiện, gia đình diễn viên dùng dầu ăn Ranee từ cá. Cô cho hay, việc dùng sản phẩm khiến bữa ăn đa dạng hơn, các thành viên ăn món mình thích mà không kiêng khem dầu mỡ.

