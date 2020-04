Lợi thế của sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ với trẻ

Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu nuôi trồng tự nhiên, không hóa chất nhân tạo; không hormone tăng trưởng… có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Chị Thanh Ngọc (TP HCM) đưa con gái hai tuổi đến khám bác sĩ vì hai ngày qua bé tiêu chảy liên tục. Bác sĩ bảo do đường ruột của bé còn non yếu nên thực phẩm không sạch dễ gây rối loạn tiêu hóa. Không chỉ chị Ngọc, nhiều phụ huynh khác cũng đôi lần gặp phải tình trạng tương tự và có chung nỗi lo trong việc tìm kiếm nguồn dinh dưỡng chất lượng và an toàn cho trẻ.

Nghiên cứu mới nhất về "Toàn cảnh thị trường FMCG và người tiêu dùng Việt Nam" năm 2020 do công ty Kantar Worldpanel (Việt Nam) thực hiện cho thấy, mức độ an toàn và ảnh hưởng sức khỏe là hai mối quan tâm hàng đầu của các gia đình khi lựa chọn thực phẩm. Xu hướng sử dụng thực phẩm hữu cơ đang dần tăng khi điều kiện cuộc sống được nâng cao, nhiều phụ huynh sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm cao cấp.

Để giúp bé hấp thu trọn vẹn dưỡng chất, phát triển khỏe mạnh hơn trong giai đoạn đầu đời, nhiều mẹ bỉm sữa ưu tiên chọn lựa cho bé các thực phẩm xanh. Các dòng sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ được lòng phụ huynh nhờ việc sử dụng nguồn nguyên liệu thuần tự nhiên, dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe và có lợi cho sự phát triển thể chất, trí não của trẻ.

Nguồn nguyên liệu hữu cơ từ tự nhiên

Nhiều năm tư vấn dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, các sản phẩm hữu cơ sử dụng nguyên liệu đầu vào như rau củ, trái cây... được nuôi trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ của các tổ chức quốc tế uy tín giúp mẹ phần nào an tâm hơn trước bối cảnh hiện nay.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam chia sẻ về lợi ích của sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ.

Để có được loại sữa hữu cơ đạt chuẩn, đàn bò phải được chăn thả tự nhiên, môi trường trong lành, ăn cỏ sạch... cho lượng sữa tốt nhất. Nhờ thế, sữa hữu cơ không có hormone tăng trưởng, an toàn hơn cho trẻ. Rau củ quả được canh tác hữu cơ cũng không sử dụng thuốc trừ sâu, hóa chất bảo quản nên có hương vị thơm ngon, đặc trưng.

Chứa hàm lượng dinh dưỡng cao

Bác sĩ Trương Hồng Sơn chia sẻ thêm, thực phẩm thuần khiết, lành mạnh và an toàn cho con giúp bé hoàn thiện hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và phát triển cân bằng. Các sản phẩm hữu có hàm lượng dinh dưỡng cao, nhất là các loại vitamin A, B, C, D, E và khoáng chất như canxi, kẽm, sắt.... Trẻ nhỏ sử dụng trên 90% sản phẩm hữu cơ trong khẩu phần ăn hai năm đầu đời có thể giảm nguy cơ mắc dị ứng da, hỗ trợ thay đổi cân nặng theo chiều hướng tích cực. Trái cây và rau hữu cơ chứa nhiều chất chống oxy hóa, tăng lượng axit béo omega-3 hơn 18%.

Những lợi ích về dinh dưỡng của sản phẩm hữu cơ càng củng cố lòng tin của các bà mẹ. Trong đó, sữa, bánh ăn dặm, bột hữu cơ... là một trong những mặt hàng được mẹ ưu tiên lựa chọn cho con trẻ trong giai đoạn đầu đời.

Nhiều mẹ bỉm chọn sữa hữu cơ để có nhiều dưỡng chất cho bé phát triển tốt hơn.

An toàn hơn cho sức khỏe

Những năm gần đây, nghe các thông tin về các hoóc môn tăng trưởng có trong sản phẩm có thể khiến dậy thì sớm khiến chị Hồng Loan (Bình Dương) lo lắng. Đó là lý do chị ưa chuộng thực phẩm hữu cơ hơn vì không có chứa những chất gây hại cho sức khỏe.

Để được chứng nhận organic, sản phẩm thường đảm bảo các tiêu chuẩn gồm không sử dụng hormone tăng trưởng; không thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, chất biến đổi gen; không dư lượng thuốc kháng sinh.

Hiệp hội Quốc gia về nông nghiệp bền vững Australia (NASAA), Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)... là tổ chức chứng nhận thực phẩm hữu cơ nổi tiếng trên thế giới "bảo chứng" cho các sản phẩm hữu cơ an toàn mà mẹ có thể lựa chọn.

Hiểu được mong muốn mang đến con khởi đầu khỏe mạnh từ năm đầu đời của phụ huynh, Nestlé không ngừng phát triển những dòng sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nghiên cứu và phát minh khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến và nguồn nguyên liệu thuần tự nhiên.

Bộ đôi sản phẩm sữa bột công thức Nan Organic 3 (dành cho trẻ hai đến sáu tuổi) và bánh ăn dặm Gerber Organic (dành cho trẻ từ tám tháng tuổi) vừa ra mắt thị trường đạt chứng nhận của USDA và NASAA, được lòng nhiều mẹ bỉm sữa.

"Đây là gợi ý giúp các mẹ nuôi con nhỏ có thêm sự lựa chọn an toàn, chất lượng trên hành trình chăm sóc và theo đuổi điều tốt nhất vì con", đại diện Nestlé cho biết.

