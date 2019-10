Lợi ích của việc ăn rau xanh mỗi ngày

Bột hòa tan bổ sung chiết xuất rau củ Vegetables Essences Sgreen đạt tiêu chuẩn về chất lượng, độ an toàn và được Bộ Y tế công nhận, cấp giấy phép lưu hành sản phẩm. Thành phần không chứa các chất gây hại, không có tác dụng phụ, phù hợp nhiều lứa tuổi. Giấy phép quảng cáo số 02009/2019/ATTP-XNQC do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 5/10/2019 cho Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vegetables Essences Sgreen. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Công ty TNHH Dược phẩm Sgreen Việt Nam. Địa chỉ: số 6B, ngách 63/8 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 0982226886.