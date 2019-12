Lần đầu tiên thế giới giảm người hút thuốc lá

Lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ, số người hút thuốc lá giảm từ 1.394 tỷ còn 1.337 tỷ, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đại diện WHO công bố báo cáo hôm 19/12, người ngưng hút thuốc chủ yếu là nữ. Số nam giới sử dụng thuốc lá giảm dần từ năm ngoái, ước tính sẽ giảm hơn một triệu trong năm 2020. Báo cáo cho thấy các quốc gia Đông Nam Á có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới, song WHO kỳ vọng số người hút thuốc sẽ nhanh chóng giảm.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu WHO, cho biết kết quả giảm này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại thuốc lá trên toàn thế giới, thúc đẩy chính phủ các nước thắt chặt quy định trong ngành công nghiệp thuốc lá.

Báo cáo của WHO không tính thuốc lá điện tử là một sản phẩm thuốc lá. Báo cáo mới xét đến một nhóm người sử dụng các sản phẩm thuốc lá truyền thống, xì gà và thuốc lá nhai. Dự kiến đầu năm 2020 WHO sẽ công bố nghiên cứu về thị trường hút thuốc lá điện tử.

Mục tiêu toàn cầu là giảm 30% người hút thuốc lá vào năm 2025. Ảnh: AP.

Thuốc lá là thủ phạm gây 1/3 số ca tử vong do ung thư. Khoảng 85% bệnh nhân mắc ung thư phổi do hút thuốc. Thông thường, tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5 đến 8 năm.

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất độc hóa học (trong đó 70 chất có thể gây bệnh ung thư), đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ em, người già và phụ nữ.

Mặc dù số người hút thuốc giảm, Liên Hợp Quốc vẫn cảnh báo chưa đạt đến mục tiêu toàn cầu là giảm 30% tỷ lệ hút thuốc toàn cầu vào năm 2025.

Thục Linh (Theo CNA, AP)