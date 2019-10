Làm sao để gan khỏe

Duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp, nghỉ ngơi khoa học, kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp bạn có lá gan khỏe mạnh.

Môi trường ô nhiễm, sử dụng thực phẩm không an toàn, lạm dụng thuốc lá, rượu bia, thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý khiến lá gan quá tải gây hiệu quả nghiêm trọng tới sức khoẻ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Gan được gọi là "cơ quan bị câm" vì không có dây thần kinh đau nên khi có rắc rối, gan thường không xuất hiện cảm giác đau, ít dấu hiệu cảnh báo. Các bệnh lý về gan thường nguy hiểm hơn vì tiến triển âm thầm, không có triệu chứng cảnh báo sớm.

Tiến triển của bệnh gan qua các giai đoạn.

Hàng năm, Việt Nam có hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm do viêm gan B và C, tiếp đến là viêm gan do rượu, bia. Riêng ung thư gan, trung bình mỗi năm có thêm 10.000 ca mắc mới, khoảng 22.000 ca tử vong.

Theo số liệu gần nhất, Tổ chức Y tế thế giới thống kê, Việt Nam có khoảng 25.000 ca tử vong mỗi năm vì ung thư gan cùng với các bệnh lý viêm gan, xơ gan. Đáng lo ngại hơn, các chuyên gia cảnh báo, tỷ lệ mắc các bệnh lý về gan mật ở Việt Nam có xu hướng tăng.

Y học cổ truyền quan niệm, "dưỡng gan chính là dưỡng mệnh", bản thân mỗi người nên tự mình chăm sóc, nuôi dưỡng một lá gan khỏe mạnh.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Bệnh từ miệng mà vào, vì thế chế độ ăn giữ một vị trí quan trọng trong việc phòng tránh bệnh tật. Để gan khỏe, nên ăn những thực phẩm chứa nhiều vitamin, protein, các loại trái cây tươi, tránh đồ ăn nhiều chất béo, đồ uống chứa chất kích thích.

Những dấu hiệu cảnh báo gan làm việc quá tải.

Nghỉ ngơi, tập luyện khoa học

Cơ chế của gan là hoạt động vào ban đêm khi cơ thể đã ngủ, hoạt động tích cực vào buổi sáng. Vì thế thói quen thức khuya là kẻ thù của gan, cản trở quá trình hoạt động bình thường, thải độc, khiến cơ thể mệt mỏi. Vì vậy, nghỉ ngơi hợp lý, đúng giờ, đủ giấc, tinh thần thoải mái, thể dục buổi sáng là liệu pháp dưỡng gan hiệu quả.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Kiểm tra sức khỏe định kỳ từ 3-6 tháng một lần, nếu có vấn đề, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị, song hành, người bệnh phải kiên trì.

Rượu bia là kẻ thù của gan.

Sử dụng sản phẩm bổ gan, giải độc

Bên cạnh các giải pháp nêu trên, việc sử dụng thêm các sản phẩm bổ gan, giải độc gan là một phương pháp dưỡng gan, hỗ trợ điều trị bệnh gan hiệu quả.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm bổ gan, giải độc gan, người tiêu dùng có thể tham khảo tiêu chí: giá cả, thương hiệu uy tín, lâu đời, nguyên liệu đạt chuẩn, ưu thế của sản phẩm như: có kết quả kiểm chứng lâm sàng tại các bệnh viện lớn; được nghiên cứu bài bản, chứng minh được tác dụng và hiệu quả; sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn GMP-WHO; không ghi nhận tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài... khi mua hàng.

Lê Nguyễn