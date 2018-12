Kinh nghiệm tránh thực phẩm bẩn của vợ ca sĩ Lý Hải

Thực phẩm bẩn là thủ phạm số một gây bệnh ung thư / Mối nguy ăn thành bệnh từ thực phẩm bẩn

Tình trạng thực phẩm bẩn tung hoành khiến nhiều bà nội trợ lo lắng về sức khỏe gia đình mình. Chia sẻ với VnExpress, Minh Hà - bà xã ca sĩ Lý Hải - bày tỏ: "Từ nhiều năm nay, tôi đã quản lý chặt chẽ nguồn cung cấp thức ăn, thức uống cho gia đình mình nên không quá lo lắng hay hoảng hốt".

Minh Hà tự nhận là người rất kỹ tính trong chuyện ăn uống. Nếu không có việc phải ra ngoài, cả nhà chị đều ăn cùng nhau đủ ngày ba bữa. Cả Lý Hải hầu như cũng chỉ ăn tối cùng vợ con rồi mới chuẩn bị đi diễn. Bữa cơm gia đình chị thường hiện diện nhiều nhất món cá, vì theo chị, ăn nhiều thịt đỏ không tốt cho sức khỏe. Chị bật mí: "Anh Lý Hải cũng thích ăn cá nên tôi lên thực đơn để có nhiều món cá khác nhau, thay đổi liên tục. Cô giúp việc nhà tôi ở dưới quê từ nhỏ nên tôi học ở cô cách phân biệt cá đồng và cá nuôi bằng thức ăn công nghiệp, chẳng hạn cá lóc đồng có màu da sẫm hơn, thường bị bám rong rêu và có trọng lượng nhỏ, ít mỡ".

Theo Minh Hà, kinh nghiệm và sự tinh ý của các bà mẹ nội trợ góp phần lớn trong việc loại bỏ thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Minh Hà nổi tiếng là bà nội trợ đảm đang, khéo chăm con.

Minh Hà cũng khuyên các bà nội trợ đi chợ sớm hoặc dặn trước người bán để có cá tươi ngon. Ngoài ra, chị cũng bổ sung dinh dưỡng cho gia đình với thịt bò nhưng chủ yếu nhập khẩu từ Australia, giá trị dinh dưỡng cao mà thịt lại mềm, ít mỡ. Chị chỉ dùng gà được gia đình nuôi thả vườn và gửi từ quê lên.

Rau sạch và trái cây là mối quan tâm lớn nhất của bà xã Lý Hải, vì bữa cơm nào cũng phải cần rất nhiều chất xơ. "Tôi thử nghiệm vài loại rau dễ trồng tại nhà, còn hiện tại gia đình ăn rau do chị tôi trồng ở ngoại ô, không dùng hóa chất hay phun thuốc", Minh Hà cho biết. Trái cây thì chủ yếu mua hàng nhập khẩu do bạn phân phối. Chọn những thực phẩm tươi sạch từ người quen và biết rõ nguồn gốc, xuất xứ là bí quyết của bà mẹ bốn con này. Nếu phải mua ngoài, chị thường chọn những cửa hàng lớn, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất được nơi sản xuất.

Minh Hà quản lý rất chặt những nguồn nguyên liệu cho bữa ăn, từ những thứ nhỏ nhặt nhất như dầu ăn, gia vị, hương liệu... Theo chị, những thứ này cũng rất quan trọng nhưng thường không được các bà nội trợ quan tâm đúng mức. Hầu hết đồ khô trong bếp nhà Minh Hà đều là do chị đặt ở nước ngoài và nhờ bạn bè chuyển về. "Có thể với nhiều người điều này là quá cầu kỳ. Tuy nhiên, tôi nghĩ với tình trạng thực phẩm bẩn đang tràn lan hiện nay thì việc kỹ tính không bao giờ là thừa cả".

Minh Hà đang mang thai đứa con thứ tư, cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh. Chị cũng nổi tiếng về khả năng chăm sóc con cái và quán xuyến công việc gia đình.

Tường Nhiên