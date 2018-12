Khối u tương đương thai 5 tháng tuổi trong tử cung người phụ nữ

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu do đau bụng vùng hạ vị, đi ngoài khó, táo bón nhiều ngày. Bụng của bà to nhanh tương đương phụ nữ mang thai 20 tuần.

Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm, siêu âm và chụp cắt lớp. Kết quả cho thấy tử cung bệnh nhân có khối u kích thước khoảng 20 cm, nằm ở vị trí trên xương mu và chiếm gần toàn bộ ổ bụng. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt tử cung bán phần để bóc tách khối u xơ tử cung cho bệnh nhân.

Sau hơn hai giờ phẫu thuật, bác sĩ đã cắt khối u nặng 7,5 kg ra khỏi tử cung. Năm ngày sau phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh, vết mổ khô, không đau bụng, không còn tiểu rắt, đã rút dẫn lưu vết mổ.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Vũ Đình Giáp, Trưởng khoa Ngoại 4, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, u xơ tử cung lành tính nên thường không gây nguy hiểm nếu được phát hiện sớm. Đây là bệnh phụ khoa thường gặp ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản, nhất là phụ nữ đã trải qua ít nhất một lần mang thai và sinh nở.

U xơ không nguy hại khi kích thước còn nhỏ. Lúc khối u phát triển, tính mạng bệnh nhân có thể bị đe dọa. Bệnh gây ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người bệnh do những cơn đau tức hành hạ. U gây rối loạn kinh nguyệt dẫn tới rối loạn chức năng buồng trứng và khả năng phóng noãn, rụng trứng. Ngoài ra, có thể bà bầu sảy thai, sinh non hoặc thai nhi bị dị dạng do khối u chèn ép. Rối loạn các vấn đề sinh lý như hậu môn, trực tràng khiến người bệnh bị tiểu buốt, tiểu rắt hoặc táo bón.

Việc điều trị tùy thuộc vào mức độ phát triển của khối u. Nếu khối u có kích thước nhỏ thì điều trị nội khoa hoặc can thiệp bảo tồn như nút mạch, đốt sóng cao tần. Trường hợp khối u xơ lớn, phương pháp điều trị thường được áp dụng là sử dụng kỹ thuật xâm lấn cắt bỏ. Vì vậy, mọi người nên khám sức khỏe định kỳ để theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện bệnh sớm sẽ tăng khả năng chữa trị thành công.

Lê Nga