Khoẻ đẹp từ bên trong với nước uống vị sơ ri

Phụ nữ Nhật Bản gây chú ý với làn da mịn màng, tươi trẻ nhờ chú trọng chăm sóc nhan sắc từ sâu bên trong. Với họ, món ăn và đồ uống hàng ngày phải đảm bảo sự cân bằng dinh dưỡng, giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết thì cơ thể và sắc đẹp mới được cải thiện từ trong ra ngoài.

Để chăm sóc ngoại hình, nhiều phụ nữ Nhật tin dùng thức uống Kirin Ice+ Sơ Ri Beauti từ tập đoàn Kirin. Sản phẩm kết hợp giữa hương vị sơ ri thanh mát cùng hợp chất Glutathione, có công dụng chống lão hóa, làm sáng da. Trong đó, hợp chất Glutathione được nghiên cứu và phát triển hơn 35 năm bởi Kyowa Hakko Bio - một trong 50 công ty dược phẩm lớn của thế giới. Đây là bước đi mới của tập đoàn Kirin trên thị trường nước giải khát.

Nhu cầu làm đẹp chuẩn Nhật đang được nhiều chị em ưa chuộng.

Vốn là dưỡng chất tự nhiên, Glutathione có trong cơ thể và tự tái tạo, giúp chống lại các chất tự do phá hủy tế bào cũng như cung cấp dinh dưỡng cho da, góp phần chậm quá trình lão hóa, ức chế hình thành sắc tố. Tuy nhiên, càng có tuổi thì Glutathione càng cạn kiệt, da dễ bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn tiềm ẩn cùng virus, khiến cơ thể giảm sức sống và vẻ tươi tắn. Để lưu giữ nét thanh xuân, chị em cần bổ sung Glutathione hàng ngày, trong đó thức uống Kirin Ice+ Sơ Ri Beauti là gợi ý.

Với thành phần Glutathione và vitamin C, Kirin Ice+ Sơ Ri Beauti mang đến nhiều lợi ích cho làn da nữ giới.

Bên cạnh đó, sơ ri nguyên chất giàu vitamin C với hàm lượng C gấp 20-40 lần so với cam và chanh. Thành phần này cũng có khả năng chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa, duy trì nét tươi trẻ. Vitamin C còn có khả năng truyền dẫn đưa Glutathione đi vào cơ thể dễ dàng hơn.

Sự kết hợp của hai thành phần trên trong Kirin Sơ Ri Beauti có thể làm tăng khả năng sáng da và chăm sóc da sâu từ bên trong. Theo các chuyên gia Nhật Bản từ Kyowa Bakko Bio, nếu người dùng liên tục hấp thu 250mg Glutathione thông qua việc uống một chai nước này mỗi ngày, trong suốt 12 tuần, da sẽ tươi tắn và sáng hồng.

Ngoài mùi vị thanh mát, dễ chịu và công dụng sáng da, thức uống Kirin Ice+ Sơ Ri Beauti còn ghi điểm bởi thiết kế chai PET nhỏ gọn, tiện lợi. Công nghệ đóng chai Aseptic hiện đại giúp giữ trọn vị sơ ri tự nhiên mà mức giá chỉ 15.000 đồng cho chai 345 ml.

Ông Takeshi Fukushima - Giám đốc tiếp thị của Kirin Việt Nam cho biết: "Sản phẩm được làm từ nước ép sơ ri nguyên chất, có bổ sung Glutathione là kết tinh của quá trình nghiên cứu lâu dài nhằm tạo ra thức uống phù hợp với người Việt Nam".

Khoẻ đẹp từ bên trong với nước uống vị sơ ri

Nguồn: Tập đoàn Kirin