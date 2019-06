Khí xả từ máy phát điện có thể gây chết ngạt

Máy phát điện thải CO, loại khí rất độc cho hệ hô hấp và tuần hoàn, có thể gây chết người trong môi trường kín.

7 bà cháu hôn mê trong căn nhà ở Sài Gòn, một bé gái tử vong

Khi hít phải không khí có chỉ 0,1% cacbon monoxit, con người có thể bị giảm lượng oxy trong máu, tổn thương hệ tuần hoàn và thần kinh, nguy hiểm tính mạng, tiến sĩ Nguyễn Bá Trinh, Phòng Công nghệ chất thải Viện Hóa học, cho biết.

Khi đốt xăng để chạy điện, máy phát điện lấy nhiều oxy trong không khí nhưng không đến mức làm người ta chết ngạt. Thủ phạm gây ngạt chính là khí thải CO không màu, không mùi, nhẹ bằng không khí.

CO không gây kích ứng nên khó cảm nhận được trong không khí. CO có tính liên kết với hemoglobin (Hb) trong hồng cầu mạnh gấp 230-270 lần so với oxy. Khi vào phổi, CO sẽ gắn chặt với Hb thành HbCO. Vì vậy máu không thể chuyên chở oxy đến tế bào. CO còn gây tổn thương tim do gắn kết với myoglobin của cơ tim.

Dấu hiệu ngộ độc CO bao gồm nhức đầu, chóng mặt, yếu, buồn nôn, nôn mửa, đau ngực và lú lẫn.

Nếu nghi ngờ bị ngộ độc CO, cần nhanh chóng mở rộng cửa, làm thoáng khí, lấy khăn thấm nước che kín miệng để không bị ngạt khí, đồng thời gọi cấp cứu hoặc tìm đến các dịch vụ chăm sóc y tế gần nhất tại địa phương. Hôm qua tại TPHCM, 7 bà cháu đã bị ngạt trong một căn phòng đóng kín có sử dụng máy phát điện.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Trung tâm đèn tiết kiệm điện năng, cho biết ngoài CO, máy phát điện tạo ra nhiều khí độc hại với hệ hô hấp của con người như hơi xăng thừa, SO2, NO2, bụi than... Theo tiêu chuẩn thì ở nơi sinh hoạt bình thường, lượng SO2 cho phép là 0,075 mg/m3. Trong khi đó, nếu chạy máy phát điện một giờ trong phòng thì lượng khí này lên đến 9 g/m3.

Nếu người sử dụng máy phát điện đóng kín cửa thì tác hại sẽ chẳng khác gì việc đun than tổ ong trong phòng kín, chỉ sau một giờ là bị ngạt, gây hại thần kinh, hôn mê hoặc tử vong.

Không nên máy phát điện ngay trong phòng sinh hoạt, cần đặt ở ngoài sân, chỗ thoáng khí rồi dẫn dây vào nhà. Đối với nhà không có sân vườn, phải chọn nơi rộng, thoáng để đặt máy. Trong phòng sinh hoạt cũng phải bảo đảm có nhiều dưỡng khí để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mọi người.

Máy phát điện cũ, kém chất lượng thì lượng khí xả càng lớn vì nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn và chỗ còn thừa sẽ trở thành khí độc. Vì vậy khi mua máy phát điện, các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào, biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại.

Thùy An