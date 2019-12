Khi nào nên tẩy trắng răng?

Việc tẩy trắng răng nên giãn cách 6 tháng một lần, lựa chọn phòng nha uy tín, sử dụng thuốc tẩy chính hãng, tránh để thuốc dính vào nướu.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Tâm, Khoa Phục hình - Bảo hiểm dịch vụ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, thời điểm cận Tết nhu cầu tẩy trắng răng tăng 50% so với ngày thường. Phần lớn người đến tẩy trắng răng tại bệnh viện Răng Hàm Mặt là phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 50. Tẩy trắng răng hiện có hai dịch vụ: tẩy trắng răng tại nhà và tẩy trắng răng trực tiếp tại nha khoa.

Bác sĩ Nguyễn Quang Tâm đang thực hiện tẩy trắng răng cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Cầm

Với trường hợp khách chọn tẩy trắng răng tại nhà, bác sĩ sẽ lấy dấu răng sau đó làm máng tẩy cho bệnh nhân đeo trong 2 tuần. Lượng thuốc tẩy trắng được sử dụng khoảng 2-3 tuýt với nồng độ thuốc thấp chỉ từ 10-12 %. Bệnh nhân sẽ được khuyến cáo sử dụng các loại kem đánh răng chống ê buốt trong quá trình tẩy răng. Thông thường các bệnh nhân ở độ tuổi 20, răng chưa hư hại nhiều, bác sĩ sẽ khuyên chọn cách tẩy tại nhà để răng có thời gian ổn định.

Còn nếu khách chọn tẩy trắng răng tại ghế nha khoa thì thời gian tẩy từ 45 phút - 1 tiếng. Nồng độ thuốc được sử dụng từ 32-36%. Tại bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM có đến hai phần ba số khách lựa chọn tẩy trắng răng tại nha khoa để tiết kiệm thời gian, có bác sĩ theo dõi trong tiến trình tẩy răng. Thông thường, hiệu quả của tẩy trắng răng sẽ được duy trì từ 6 tháng đến 2 năm, răng sẽ bật được 2-3 tone màu. So với bọc răng sứ, tẩy trắng răng có chi phí thấp chỉ từ 2 triệu đến 3,2 triệu cho một lần.

Trước lo ngại của nhiều bệnh nhân về vấn đề ê buốt khi tẩy trắng răng, bác sĩ Tâm cho biết tùy theo độ nhạy cảm của mỗi người, khi tẩy răng ít nhiều sẽ có ê buốt. Tuy nhiên khi tẩy tại phòng khám, bác sĩ sẽ có sử dụng gel chống ê, thuốc chống ê, vitamin E giúp giảm ê, bảo vệ môi không bị khô trong quá trình tẩy. Đồng thời bác sĩ cũng theo dõi trong liệu trình làm, nếu răng bệnh nhân bị ê nhiều sẽ điều chỉnh nồng độ thuốc, thời gian cho phù hợp.

Theo bác sĩ Tâm, hiện chưa có nghiên cứu nào cho thấy tẩy trắng răng ảnh hưởng đến sức khỏe hay răng miệng. Chỉ cần áp dụng đúng quy trình, liều lượng thuốc sẽ không gây hại cho răng. So với làm răng sứ thì tẩy trắng răng giữ lại hoàn toàn gốc răng không can thiệp vào gốc, đảm bảo độ khỏe cho răng. Đây là ưu điểm nổi bật của phương pháp làm đẹp răng bằng cách tẩy trắng so với các phương pháp khác nếu răng của bạn không bị xô lệch, không bị nhiễm tetracycline. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cần tránh để thuốc tẩy đụng nướu sẽ gây ê, thậm chí viêm tủy răng.

Bác sĩ Quang Tâm cũng khuyến cáo mọi người nên tẩy răng cách nhau 6 tháng một lần để đảm bảo an toàn, không nên lạm dụng việc tẩy trắng. Đồng thời nên chọn phòng khám, cơ sở có sử dụng thuốc chính hãng, có hệ thống thẻ từ kích hoạt đèn plasma cho từng cá nhân để tránh lây nhiễm bệnh.

Lê Cầm