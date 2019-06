Khắc phục sớm tình trạng khớp cắn ngược ở trẻ

Khớp cắn ngược khiến gương mặt mất cân đối, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe răng miệng thậm chí khiến trẻ thiếu tự tin khi giao tiếp.

Theo tiến sĩ, bác sĩ nha khoa Nguyễn Phú Hòa, hiện nay có không ít trẻ nhỏ gặp vấn đề về khớp cắn ngược, tuy nhiên nhiều phụ huynh không phát hiện ra, thậm chí nghĩ đơn giản là do cấu tạo tự nhiên của cơ thể khiến hàm răng không được đẹp.

"Nhiều gia đình thấy con gặp một số vấn đề về ăn nhai, viêm nướu... khi đến phòng khám mới biết con mình bị khớp cắn ngược, nhưng sau đó lại nghĩ rằng lớn lên sẽ không sao", bác sĩ Phú Hòa chia sẻ thêm.

Nguyên nhân gây tình trạng khớp cắn ngược

Trẻ bị khớp cắn ngược ngoài ảnh hưởng đến thẩm mỹ, làm gương mặt mất cân đối còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe răng miệng. Khớp cắn ngược có 2 dạng là khớp cắn ngược do răng và khớp cắn ngược do xương.

Phim chụp người bị khớp cắn ngược.

Nguyên nhân của khớp cắn ngược do răng thường là vì răng cửa hàm trên mọc muộn hơn răng cửa hàm dưới hoặc vì trẻ có thói quen trượt hàm ra trước theo xu hướng không thuận lợi làm cho khuôn mặt lõm hoặc bị gãy ở nhiều mức độ khác nhau.

Còn khớp cắn ngược do xương là xương hàm trên kém phát triển hoặc do xương hàm dưới phát triển quá mạnh hoặc do dị tật khe hở vòm miệng làm xương hàm trên thiếu hụt kích thước theo chiều ngang và chiều trước sau làm cho răng cửa hàm trên luôn ở phía trong so với răng cửa dưới.

Trị khớp cắn ngược càng sớm càng tốt

Với nhiều năm kinh nghiệm trị khớp cắn ngược bằng những phương pháp tiên tiến, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Phú Hoà cho biết: "Mọi người đều biết khớp cắn ngược là xấu, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất mà là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Với tình trạng này, toàn bộ vấn đề ăn nhai sẽ bị ảnh hưởng, phân bố lực tác động vào răng và xương hàm không đều, gây ra những rối loạn về chuyển động xương hàm dưới, chuyển động khớp thái dương hàm và sau này sẽ gây ra những bệnh về thái dương hàm".

Cũng theo bác sĩ Hòa, với công nghệ hiện đại của y học, tình trạng khớp cắn ngược có thể được điều chỉnh, nặng thì phẫu thuật, còn trường hợp do răng, đơn giản hơn thì thì có thể chỉnh nha đơn thuần. Theo nha sĩ, thời gian tốt nhất để chỉnh nha là 10-15 tuổi. Đây là giai đoạn lý tưởng khi cơ thể trẻ đang trưởng thành và hoàn chỉnh, các răng vĩnh viễn đã mọc, xương hàm đang trong giai đoạn phát triển thuận lợi cho việc nới rộng, kéo ra trước với hàm trên và sắp xếp, nắn chỉnh lại các răng dễ dàng hơn.

Trẻ cần được đưa đi khám và tư vấn trị khớp cắn ngược sớm.

Theo tư vấn Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Phú Hoà thì các phụ huynh cần phát hiện sớm và việc điều chỉnh càng sớm càng thuận lợi, rút ngắn thời gian điều trị.

Với khớp cắn ngược do xương hàm trên có xu hướng kém phát triển mức độ nhẹ các bé có thể đeo khí cụ ngoài mặt Face mash và hàm chức năng tháo lắp đeo trong miệng để kích thích sự phát triển của xương hàm trên (máng trượt, Myobrace...). Khí cụ này cũng giống như khí cụ tháo lắp đòi hỏi sự tuân thủ tuyệt đối của các bé về chế độ thời gian đeo. Khí cụ này chỉ được sử dụng tốt nhất là thời điểm trước khi các bé dậy thì, thường là trước 12-13 tuổi.

Niềng răng Invisalign hỗ trợ trị tình trạng khớp cắn ngược nhẹ

Trong các công nghệ niềng răng trị khớp cắn ngược, có nhiều phương pháp tiên tiến giúp trả lại hàm răng khỏe mạnh, đều đẹp, đảm bảo chức năng ăn nhai. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm khác nhau.

Tiến sĩ, bác sĩ nha khoa Nguyễn Phú Hoà.

Nha khoa Quốc tế Phú Hoà do tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phú Hòa sáng lập sở hữu những phương pháp chỉnh nha tiên tiến, nổi bật là niềng răng không mắc cài Invisalign (niềng răng vô hình).

Công nghệ niềng răng hiện đại sử dụng khay niềng răng trong suốt được Mỹ cấp chứng nhận. Ưu điểm của phương pháp này là tính thẩm mỹ cao, trẻ không phải ngại ngùng vì khay trong suốt giúp người ngoài khó nhận biết.

Khay niềng trong suốt đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Tại Nha khoa Phú Hòa, khách hàng được tư vấn, thăm khám cụ thể và đưa ra phác đồ trị liệu trực tiếp bởi bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Phú Hòa.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phú Hòa có nhiều năm kinh nghiệm trong chăm sóc răng miệng và nụ cười. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2015; tốt nghiệp thủ khoa cao học Việt Pháp - khóa một, khoa Nha, đại học Victor Segalent Bordeaux 2 (Pháp) năm 2004; từng là bác sĩ Viện Răng hàm mặt Trung Ương; giảng viên trường Đại học Y Hà Nội; thành viên Hiệp hội Nha khoa Mỹ ADA - American Dental Association. Ngoài ra, ông còn là thành viên Hiệp hội Cấy ghép Nha khoa Quốc tế ICOI (The International Congress of Oral Implantologists) với sự trợ giúp của các đồng nghiệp đến từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và Thái Lan. Ông cũng là bác sĩ Việt Nam đạt tiêu chuẩn Diamond của tổ chức Invisalign Mỹ. Xem thêm tại đây Địa chỉ: 484 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội Hotline: 0983 913 391 Website: nhakhoaquoctephuhoa.vn

(Nguồn: Nha khoa quốc tế Phú Hòa)