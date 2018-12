Khác biệt giữa gan của người khỏe mạnh và người nghiện rượu

Khác biệt giữa phổi của người khỏe mạnh và người hút thuốc 20 năm

Mới đây, chương trình truyền hình Drew’s Lifechangers của Mỹ so sánh sự khác biệt giữa một lá gan khỏe mạnh và lá gan của bệnh nhân đã chết vì xơ gan. Xuất hiện trong chương trình có hai chị em sinh đôi. Họ thừa nhận uống nhiều rượu và đây chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh xơ gan.

Khác biệt giữa gan của người khỏe mạnh và người uống rượu thâm niên

Trong chương trình, tiến sĩ Drew Pinsky chỉ ra sự khác biệt giữa hai lá gan. Lá gan khỏe mạnh trông mịn màng và có màu nâu đỏ, nhưng lá gan còn lại thì thô cứng, có màu xám và xuất hiện những đốm đen. Lý do là rượu đã tàn phá lá gan của người nghiện rượu.

Tiến sĩ Drew Pinsky cho biết, những người phụ nữ bị bệnh gan mà ông từng điều trị đều có thói quen uống rượu. Xơ gan là tình trạng gan bị tổn thương, thay thế mô gan bằng mô xơ, sẹo, dần mất đi chức năng gan. Bệnh xơ gan không thể chữa trị được vì lúc này gan sẽ không còn hoạt động đúng cách và cuối cùng là ngừng hoạt động. Người bệnh có thể tử vong nếu như không thể cấy ghép gan.

Khác biệt giữa lá gan của người khỏe mạnh và người bệnh xơ gan. Ảnh: D.L.

Phụ nữ có khả năng mắc bệnh xơ gan gấp 5 lần so với nam giới vì dạ dày của họ thiếu men cần thiết để phá vỡ chất cồn. Gan được bao phủ bởi mô sẹo do nó cố gắng tự sửa chữa do tổn thương rượu. "Gan hỏng, độc tố tích tụ trong cơ thể, còn ảnh hưởng đến bộ não, dẫn đến tổn thương não. Hệ miễn dịch suy yếu, máu chảy ngược về gan khiến các tĩnh mạch giãn ra, đến một lúc nào đó sẽ vỡ và bạn tử vong chỉ trong vài phút", tiến sĩ Drew nói.

Bác sĩ khuyến cáo, để giảm tổn thương gan nên hạn chế uống rượu. Ngoài ra, áp dụng chế độ ăn uống nghiêm ngặt, ăn trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu và cá sẽ làm giảm nguy cơ nhập viện ở những bệnh nhân bị xơ gan.

