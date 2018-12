Trước đây, mão - cầu răng hay răng giả tháo lắp là hai giải pháp được nhiều người lựa chọn thay thế răng mất do chi phí rẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều bất tiện khi phải tháo lắp, vệ sinh răng giả. Vì thế, hiện nay ngày càng có nhiều người chọn giải pháp Implant vì hiệu quả thẩm mỹ, khả năng khôi phục chức năng nhai, phát âm như răng thật và đặc biệt là được cam kết bảo hành trọn đời.

Không phải ai cũng sở hữu hàm răng khỏe đẹp, nhất là với những người từ 50 tuổi trở lên, rất nhiều người phải đối mặt với nguy cơ mất răng hàm trên, hàm dưới hay cả hai hàm. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề sức khỏe răng miệng, làm mất thẩm mỹ, đặc biệt là mất chức năng nhai, cảm nhận vị giác suy giảm, biến đổi giọng nói.

Việc phục hồi lại chức năng ăn nhai và thẩm mỹ cho người mất răng toàn hàm để tìm lại nụ cười và nâng cao chất lượng cuộc sống là vấn đề được nhiều người quan tâm và là một trong những mục tiêu phục vụ của Trung tâm nha khoa Dr Hùng và Cộng sự.

Implant nha khoa - giải pháp tối ưu cho người mất răng.

Implant nha khoa - giải pháp tối ưu cho người mất răng

Implant nha khoa là phương pháp thay thế răng mất bằng cách cấy những trụ kim loại titanium vào xương hàm thay cho chân răng đã mất, sau đó làm một mão sứ gắn chặt trên các trụ Implant. Tùy theo tình trạng cấu trúc xương, số lượng Implant được cấy ghép và mong muốn của khách hàng mà một mão răng (hay cầu răng) được gắn chắc vào sống hàm bằng các kỹ thuật phục hình khác nhau. Giải pháp này giúp giải quyết vấn đề chức năng ăn nhai và thẩm mỹ hoàn thiện hơn nhiều so với phương pháp hàm tháo lắp trước đây.

Đặc biệt, hai giải pháp All on 4 và All on 6 được hầu hết các khách hàng chọn lựa cho trường hợp mất răng toàn hàm. Thay vì mỗi răng bạn phải cắm một cây Implant (nguyên hàm sẽ cần từ 10 đến 12 implant) chi phí sẽ rất cao thì bây giờ, bác sĩ có thể giúp chúng ta tiết kiệm tối đa chi phí bằng giải pháp Implant All on 4 (cắm 4 trụ) và Implant All on 6 (cắm 6 trụ) cho một hàm răng, sau đó gắn cầu răng sứ trên 4 (hoặc 6 implant) là có thể khôi phục lại toàn hàm răng.

Implant All on 4 (đặt 4 trụ cho một hàm răng) và Implant All on 6 (đặt 6 trụ cho một hàm răng).

Làm răng Implant tại Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và Cộng sự

Trong 6 năm gần đây, Trung tâm Nha Khoa Dr Hùng và Cộng sự có tỷ lệ cấy ghép Implant thành công đạt 99% với hệ thống Implant Nobel Biocare và Straumann. Nha khoa Dr Hùng luôn áp dụng chính sách cam kết chất lượng “Implant bảo hành trọn đời” đối với hệ thống Implant Nobel Biocare và Straumann.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Đình Hùng - người sáng lập Nha khoa Dr Hùng đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu và thực hiện cấy ghép Implant với hệ thống Implant Nobel Biocare, sử dụng phần mềm Nobel Guide (sau này là Nobel Clinician) làm máng hướng dẫn phẫu thuật trong cấy ghép Implant nha khoa.

Với trang thiết bị tân tiến như máy CT-ConeBeam tại chỗ, phần mềm Nobel Clinician, hệ thống Implant và phục hình hoàn hảo của Nobel Biocare, phòng mổ chuyên biệt cho cấy ghép Implant, labo phục hình tại chỗ với kỹ thuật CAD/CAM đã giúp cho đội ngũ bác sĩ của Trung tâm nha khoa Dr Hùng và Cộng sự giải quyết thành công nhiều trường hợp mất răng toàn bộ với giải pháp All on 4 hoặc All on 6.

Nhờ ứng dụng phương pháp “nha khoa không đau” cùng hệ thống máy móc chuyên ngành và chăm sóc đặc biệt của bác sĩ gây mê, bệnh nhân hoàn toàn không đau và thư giãn trong suốt quá trình điều trị.

Bệnh nhân sẽ có ngay răng giả gắn chặt trong vòng 24 giờ sau khi cấy ghép Implant theo quy trình kỹ thuật số hoàn chỉnh từ khâu đầu đến khâu cuối.

Khách hàng hoàn toàn không đau và thư giãn trong suốt quá trình điều trị.

Đặc biệt, hơn 80% khách hàng nước ngoài đến từ các quốc gia tiên tiến như Australia, New Zealand, Mỹ, Châu Âu… đến với Trung tâm Nha khoa Dr Hùng là để cấy ghép Implant và phục hình răng trên Implant.

Sự kết hợp giữa đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm về Implant nha khoa, phục hình và đội ngũ kỹ thuật viên labo lành nghề cùng với trang thiết bị hiện đại, vật liệu cao cấp… đã mang lại kết quả điều trị tốt cho bệnh nhân.

Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và Cộng sự tổ chức sự kiện đặc biệt "Tìm lại nụ cười cho người cao tuổi" diễn ra từ ngày 1/10 đến 31/10/2016 với nhiều ưu đãi như: chụp phim CT, khám, lên kế hoạch điều trị, tư vấn miễn phí; giảm 30% cho nhổ răng, hàm giả tháo lắp; giảm 20% trên tất cả các dịch vụ còn lại kể cả Implant và răng sứ.

Liên hệ: Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và Cộng sự

Building 244 A Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

ĐT: 08 39257526 - 08 39257527

Email: info@nhakhoadrhung.com

Website: nhakhoadrhung.com

(Nguồn: Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và cộng sự)