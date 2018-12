Hơn 2 tấn lòng heo bị tẩy trắng bằng nước oxy già

Chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Quảng cho biết đã dùng chất H2O2 để tẩy rửa lòng heo bẩn, làm trắng lòng sau đó bán làm thực phẩm.

H2O2 là một chất oxy hóa, trong y tế được gọi là nước oxy già có tính chất khử trùng khử khuẩn vết thương. Đây là chất thường được dùng để tẩy trắng trong ngành dệt, giấy, chế biến thực phẩm, khoáng chất...

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính vào ngày 4/1, yêu cầu tiêu hủy hơn 2,2 tấn lòng heo tại cơ sở này.

Lòng heo sau khi được tẩy trắng đổ tràn ra sàn nhà, tại cơ sở ở quận 12. Ảnh Ban An toàn thực phẩm TP HCM cung cấp.

Trước đó một ngày, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP HCM cũng kiểm tra hộ kinh doanh của ông Lê Đình Sơn tại Hóc Môn. Tại đây cơ quan chức năng phát hiện hai container chứa hơn 27 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ và không hạn sử dụng. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Trong quá trình đoàn kiểm tra làm việc, chủ cơ sở bất hợp tác và bỏ đi. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu, vận chuyển toàn bộ lô hàng về kho ở Thủ Đức để lưu giữ, chờ kết quả kiểm nghiệm và xử lý.

Sản phẩm động vật chứa trong container không rõ nguồn gốc tại Hóc Môn. Ảnh Ban ATTP.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP HCM cho biết, các vụ vi phạm an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp dịp Tết Nguyên đán. Những mặt hàng truyền thống ngày Tết như thịt, trái cây, đồ khô, lạp xưởng, bánh mứt, rượu bia... dễ bị cơ sở kinh doanh làm bẩn. Do đó cơ quan chức năng đang tăng cường thanh kiểm tra tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm ở các chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất kinh doanh...

Ban An toàn Thực phẩm thành phố cũng khuyến cáo người dân chọn thực phẩm sạch, nguồn gốc rõ ràng tại các cơ sở hợp pháp và uy tín. Không mua thực phẩm trôi nổi, kém chất lượng. Khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm, cần báo cho Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP HCM.

Lê Phương