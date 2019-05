Hiểm họa 'nuốt lưỡi' khi con người bị va chạm mạnh

Khi bị va chạm mạnh, khối cơ lưỡi ở người tụt xuống, gây nghẹt đường thở, cản trở hô hấp, gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Làm gì để cứu người bị chấn thương gây tuột lưỡi? / Tại sao cầu thủ bị chấn thương đầu lại dễ tuột lưỡi và tử vong

Theo bác sĩ Vũ Tưởng Lân, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, bình thường con người không thể tự nuốt lưỡi. Nguyên do là trong miệng người có một bộ phận hình chữ thập, được gọi là thắng lưỡi hay hãm lưỡi. Thắng lưỡi liên kết đáy lưỡi với sàn miệng và cố định lưỡi tại đó. Vì vậy, lưỡi vẫn chỉ ở đáy miệng và bạn không bao giờ tự nuốt được lưỡi của mình.

Khi người bị va chạm mạnh, hệ thống cơ lưỡi không hoạt động theo cơ chế thông thường, lưỡi sẽ tụt vào trong gây nghẹt đường thở, thậm chí có thể gây trào dịch bao tử vào phổi, cản trở đường hô hấp. Nạn nhân rơi vào tình trạng thiếu ôxy, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Y khoa gọi là hiện tượng tụt lưỡi hay tụt khối cơ lưỡi, nuốt lưỡi.

Trong trường hợp này, nguyên tắc xử trí cơ bản nhất là lập tức phải khai thông đường thở nạn nhân bằng cách cho nằm nghiêng, tránh cho khối cơ lưỡi tụt ra phía sau, nhất là với người đang có rối loạn ý thức.

Có thể ngáng miệng nạn nhân bằng những vật dụng mềm như băng gạc, vải..., tránh dùng thìa hay đồng xu dễ gây tổn thương răng, hàm...

Không dùng ngón tay đưa vào trong miệng người đang lên cơn co giật để cố định lưỡi. Theo bác sĩ Lân, lực cắn của con người khoảng từ 150 đến 200 PSI (pound per square inch - chỉ số đo áp suất), gần bằng 105.000-140.000 kg (lực)/m2. Do đó, dùng tay để cạy miệng nạn nhân trong khi họ đang co giật có thể khiến bạn bị cắn, thậm chí bị nghiến đứt gân ngón tay nguy hiểm cho cả người bệnh lẫn người sơ cứu.

Khi sơ cứu, không nên hô hấp nhân tạo bởi người bệnh dễ bị sặc. Không đưa đồ ăn, thức uống cho nạn nhân, không giữ chặt miệng và không cho bất kỳ thứ gì vào trong miệng người bệnh.

Trong các tình huống va chạm mạnh, cũng cần lưu ý đến chấn thương cột sống cổ ở nạn nhân. Nếu không có chuyên môn, xử lý không khéo có thể khiến tình trạng nặng hơn. Người sơ cứu cần phải bảo vệ và nẹp cố định cột sống cổ người bệnh, hoặc sử dụng vật dụng y tế để bảo vệ tính mạng cho người bệnh.

Trọng tài hỗ trợ cầu thủ sau pha va chạm trong trận bóng hôm qua, để ngăn tụt lưỡi. Ảnh: Đức Đồng

Tình huống nuốt lưỡi không phải là hiếm trong thể thao. Ngày 6/5, một cầu thủ Bình Dương sau pha tranh bóng đã va chạm mạnh với đối thủ nên bị choáng, các cơ mặt lệch đi và có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng. Khi đó, cầu thủ đội bạn đã nhanh chóng tháo băng đội trưởng nhét vào giữa hai hàm ngăn cầu thủ này nuốt lưỡi.

Năm 2018 tai nạn tương tự xảy ra với tiền vệ Moussa Doumbia người Mali trong vòng loại World Cup. Năm 2017 danh thủ Fernando Torres của đội bóng Atletico Madrid (Tây Ban Nha) bị ngã đập đầu, bất tỉnh sau một pha tranh bóng, cũng được cạy miệng và sơ cứu tại chỗ trước khi đưa vào bệnh viện.

Thùy An