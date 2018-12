Hệ thống xạ trị ung thư hiện đại giá 100 tỷ đồng ở Việt Nam

Hệ thống máy TrueBeam STx vừa được Bộ Quốc phòng đầu tư cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây là hệ thống xạ trị, xạ phẫu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, có giá khoảng 100 tỷ đồng. Hiện ở Việt Nam chỉ có Bệnh viện 108 trang bị loại máy này.

Theo bác sĩ Nguyễn Đỗ Kiên, Khoa Xạ trị xạ phẫu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện đã triển khai kỹ thuật xạ phẫu trên máy TrueBeam điều trị các bệnh ung thư di căn não, u màng não, u tuyến yên, u dây thần kinh thính giác. Hệ thống này còn điều trị dị dạng động tĩnh mạch, u máu thể hang, các loại u và tổn thương não khác có chỉ định xạ phẫu.

Trước đây, bệnh nhân xạ phẫu não phải khoan xương sọ để lắp khung định vị, đau đớn và để lại biến chứng. Bệnh nhân phải đeo khung định vị trong suốt quá trình từ lúc chụp CT mô phỏng đến điều trị. Nay, điều trị trên máy hiện đại, bệnh nhân không phải làm trải qua những đau đớn này.

"Với hệ thống TrueBeam Stx, vị trí khối u của bệnh nhân được kiểm tra trên hình ảnh không gian ba chiều nên rất chính xác với sai số trong điều trị nhỏ hơn một mm", bác sĩ Kiên cho biết.

Bệnh nhân được kiểm tra trên máy TrueBeam Stx. Ảnh: A.N

Hệ thống TrueBeam Stx có suất liều cực lớn (tối đa lên tới 2400 MU/phút), do đó giảm đáng kể thời gian điều trị so với các hệ thống khác (suất liều tối đa thường chỉ 600 MU/phút ). Thời gian điều trị nhanh, chỉ 10-15 phút so với các hệ thống máy xạ phẫu khác (60-90 phút), bệnh nhân ít di động và tia điều trị chính xác hơn.

Theo bác sĩ Kiên, bệnh nhân đến khoa điều trị luôn trong tình trạng quá tải, phải chờ đợi. Các máy cũ chỉ có thể xạ trị khoảng 50 bệnh nhân một ngày. Hiện hệ thống xạ phẫu TrueBeam có thể điều trị bình quân 100 bệnh nhân một ngày nên không phải chờ đợi nữa.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia. Cụm tòa nhà trung tâm bệnh viện thông minh và hiện đại nhất Việt Nam vừa khánh thành với 50 phòng mổ, thiết bị xạ trị hiện đại, hệ thống xét nghiệm và vận chuyển tự động. Bệnh viện nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp hôm 17/12.

Nguyễn Bắc - An Ngọc