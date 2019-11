Hậu quả khôn lường khi giảm cân sai cách

Tự ý nhịn ăn, ăn kiêng, dùng sản phẩm giảm cân trôi nổi... dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ, vóc dáng chưa cân đối mà cơ thể đã nhiều bệnh.

Tìm kiếm "giảm cân cấp tốc", có hơn 34 triệu kết quả chỉ sau 0,6 giây với nhiều gợi ý như thực đơn giảm cân cấp tốc tại nhà hay các sản phẩm giảm cân. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm nếu giảm cân đột ngột và sai cách. Đặc biệt là các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, được thổi phồng về công dụng.

Bác sĩ Darryl Chew tại Viện thẩm mỹ Khơ Thị nhấn mạnh: "Đã có nhiều trường hợp bệnh nhân phải nhập viện do bị mất nước, suy dinh dưỡng, suy gan, suy thận... hủy hoại sức khỏe nghiêm trọng do các sản phẩm giảm cân trôi nổi". Theo ông, muốn giảm cân hiệu quả, an toàn, mọi người bắt buộc phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Tránh trường hợp nghe theo quảng cáo đăng tải tràn lan trên mạng, thiếu căn cứ chính xác.

Chị Quỳnh Lê giảm cân an toàn nhờ chọn đúng phương pháp.

Cách giảm cân hiệu quả và an toàn cho sức khỏe

Giảm cân đột ngột trong thời gian ngắn không tốt cho sức khỏe. Trước hết, bạn cần biết mình thừa cân ở mức độ nào, vùng nào. Vì bất kỳ phương pháp giảm cân nào cũng không thể áp dụng đồng loạt với tất cả mọi người. Bác sĩ Darryl Chew gợi ý một số cách giảm cân an toàn cho sức khỏe:

- Điều chỉnh chế độ ăn uống: Không bỏ bữa sáng, không nhịn quá lâu trong ngày, không ăn đêm. Ngoài ra nên hạn chế ăn đồ ngọt, giảm từ từ lượng tinh bột, tăng chất xơ, protein và uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.

- Tập luyện thể thao: Dành ra 30-60 phút mỗi ngày tập thể thao sẽ giúp giảm cân và loại bỏ căng thẳng, mệt mỏi. Có thể tham gia các bộ môn như gym, boxing, yoga, bơi lội... Điều quan trọng nhất là phải kiên trì tập luyện đều đặn.

- Giảm cân công nghệ cao: Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, Lê Giang, người mẫu Chúng Huyền Thanh và nhiều khách hàng đã chọn công nghệ giảm cân toàn thân Miko Diet. Đây là một trong những công nghệ giảm cân hàng đầu châu Âu, được đánh giá cao về độ an toàn, hiệu quả. Mỡ thừa sẽ được hóa lỏng và bài tiết một cách tự nhiên. Do đó cân nặng sẽ giảm từ từ khoảng 5-20kg trong vòng một tuần đến 2 tháng (tùy cơ địa). Phương pháp này không làm da bị chùng nhão, sạm màu.

Chị Hiền giảm 15.5kg nhờ công nghệ Miko Diet.

Dịp cận Tết, bạn có thể tham gia ngày hội giảm cân Miko Diet do Viện thẩm mỹ Khơ Thị tổ chức vào Chủ nhật ngày 17/11 tại cơ sở 222 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. Tại đây, người tham gia sẽ được bác sĩ đo chỉ số cơ thể và tư vấn phác đồ điều trị phù hợp theo thể trạng. Kết hợp xét nghiệm nước tiểu, bác sĩ sẽ biết cơ thể đang dư chất nào và xác định chính xác nguyên nhân tăng cân, từ đó tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp, giúp duy trì cân nặng, sức khỏe tốt.

Bác sĩ sẽ trực tiếp thăm khám, đo chỉ số cơ thể trong ngày hội.

Những khách hàng đặt lịch hẹn trước ngày 17/11 sẽ được nhận ưu đãi giảm cân Miko Diet với chi phí chỉ còn 25,5 triệu đồng và tặng thêm voucher trị giá 8 triệu đồng. Voucher sử dụng cho một trong 2 dịch vụ trẻ hóa da không phẫu thuật: Thermage FLX và Ultherapy 2019.

Thay vì giảm cân cấp tốc cận sát những ngày Tết, tháng 11 này, bạn có thể giảm cân an toàn theo bí quyết được nhiều người mách nhỏ và có thể phòng tránh mọi rủi ro.

Thảo Trang