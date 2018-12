Hà Hồ, Thu Phương hội ngộ tại sự kiện ra mắt công nghệ Ultra Lipo Cell

Sáng 23/6, tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM, Viện thẩm mỹ US International Clinic & Spa sẽ ký kết hợp tác và giới thiệu công nghệ mới Ultra Lipo Cell tại Việt Nam. Sự kiện ra mắt có sự góp mặt của các ngôi sao như Hà Hồ, Thu Phương, MC Nguyên Khang cùng hơn 20 chuyên gia làm đẹp thế giới và Việt Nam.

Hội thảo có sự góp mặt Hà Hồ, Thu Phương, MC Nguyên Khang và hơn 20 chuyên gia làm đẹp.

Công nghệ Ultra Lipo Cell được Chính phủ Mỹ cấp vốn nghiên cứu và bảo trợ. Hàng triệu USD đã được chi cho công trình nghiên cứu này với sự cố vấn của 130 chuyên gia thẩm mỹ danh tiếng đến từ Mỹ trong lĩnh vực giảm béo và 20 chuyên gia đầu ngành trực tiếp thực hiện nghiên cứu.

Ultra Lipo Cell đuộc định hướng đón đầu công nghệ giảm béo, mang lại kết quả cao gấp nhiều lần so với các công nghệ hiện nay. Với việc chuyển giao công nghệ cho Viện thẩm mỹ US, Ultra Lipo Cell được đồng bộ về máy móc và tinh chất. Phương pháp giúp giảm 17-40cm vòng eo sau 90 phút và giảm 4-5 size quần sau một liệu trình, kết quả duy trì lâu dài.

Bên cạnh đó, Ultra Lipo Cell còn giúp tái tạo tế bào hư tổn, tăng sinh collagen, tăng cường hệ miễn dịch nuôi dưỡng làn da trắng sáng, tăng độ đàn hồi, khắc phục tình trạng nám xạm, rạn da. Phương pháp cũng góp phần cân bằng nội tiết tố nữ, giảm triệu chứng mãn kinh.

Công nghệ Ultra Lipo Cell là bước tiến mới trong phương pháp giảm mỡ.

Ông Dr. Burgers - Giám đốc trung tâm Y tế sức khoẻ sắc đẹp Mỹ cho biết: "Sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về làm đẹp và giảm béo danh tiếng tại Mỹ cùng dây truyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế của Tập đoàn Caregen, công nghệ Ultra Lipo Cell được chuyển giao độc quyền từ tinh chất tế bào tươi, đến máy móc, công nghệ thực hiện đến với US International Clinic & Spa tại Việt Nam. Đây sẽ là bước tiến mới cho lĩnh vực làm đẹp".

US Intrernational được bình chọn "Top 3 dịch vụ giảm béo và trẻ hóa làn da hiệu quả nhất 2017".

Ra đời năm 2012, trải qua 8 năm phát triển, Viện thẩm mỹ US International Clinic là hệ thống giảm béo, trẻ hóa, trắng da chuẩn Mỹ. US là địa chỉ làm đẹp của hơn 50.000 khách hàng trong đó nhiều ngôi sao nổi tiếng. Viện thẩm mỹ US International Clinic được bình chọn "Top 3 dịch vụ giảm béo và trẻ hóa làn da hiệu quả nhất" năm 2017.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ US International Clinic)