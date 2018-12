Giải phóng người phụ nữ khỏi bộ ngực luôn kéo chị ngã dúi

Người phụ nữ 38 tuổi cho biết, trước đây ngực vẫn bình thường như bao cô gái khác. Sau mỗi lần mang thai, sinh con, ngực của chị lại to lên gấp đôi, chảy xệ bất thường. Chị không nghĩ đây là bệnh nên không đến viện khám. Đến nay ngực của chị đã to gấp 5-6 lần so với trước, khiến chị thấy tức ngực, khó thở, biến dạng cột sống vùng cổ...

Chị cũng luôn gặp sự cố trong sinh hoạt hằng ngày vì bộ ngực to quá khổ. Sức nặng của bộ ngực khiến bước đi chị nặng nề, khó tự thay đổi tư thế. "Ngực nặng, xệ làm tôi hay ngã, mà phải ngủ ở tư thế nằm nghiêng nếu không tôi sẽ bị khó thở do chèn ép tim", bà mẹ hai con cho biết.

Mới đây chị đến khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E (Hà Nội) khám. Bác sĩ chẩn đoán chị bị phì đại tuyến vú khổng lồ, mỗi bên ngực nặng 1,4 và 1,5 kg.

Các bác sĩ mất 5 giờ để phẫu thuật cắt bớt bộ ngực khủng và tạo hình cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Thạc sĩ Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E cho biết, đây là trường hợp bị phì đại tuyến vú khổng lồ với độ sa trễ từ xương đòn đến núm vú 31 cm. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật tạo hình để thu gọn vú.

Trước đây, bác sĩ áp dụng kỹ thuật thu gọn vú có ghép quầng vú. Nhược điểm của phương pháp này là nguy cơ hoại tử mảnh ghép, mất cảm giác quầng vú, không còn khả năng dẫn sữa. Vì thế, các bác sĩ lựa chọn kỹ thuật mới ưu việt hơn, là phẫu thuật thu gọn ngực có vạt nuôi quầng vú từ động mạch vú ngoài.

Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ. Các bác sĩ loại bỏ khoảng 1,6 kg trọng lượng tuyến vú cho bệnh nhân (chia đều cho cả 2 bên ngực) và tạo hình bầu vú. Sau khi thu nhỏ, quầng núm vú có cơ hội sống cao hơn, tỷ lệ rối loạn cảm giác rất thấp, bệnh nhân vẫn nuôi con được bằng sữa mẹ.

Theo thạc sĩ Minh, phì đại tuyến vú là tình trạng tăng thể tích của vú trên mức bình thường, gây ra bởi sự phát triển của tuyến vú kèm theo sự thâm nhập tổ chức mỡ. Bệnh có thể xảy ra ở tuổi dậy thì hoặc trong thời kỳ mang thai.

Thông thường, vú người Việt Nam thể tích khoảng 250 ml. Khi thể tích vú tăng lên trên 300 ml thì được coi là phì đại. Có nhiều mức độ phì đại tuyến vú khác nhau. Những trường hợp có thể tích lớn hơn 1.500 ml thì được coi là phì đại khổng lồ.

Bệnh gây nhiều khó chịu tại chỗ như loét nếp vú, trở ngại khi mặc áo, vận động, hay những biến đổi về tư thế (gù do gập vai để che giấu ngực), cột sống cổ bị ảnh hưởng bởi sức nặng của bộ ngực. Nhiều bệnh nhân cảm thấy mặc cảm, khó thở... Nếu không được phẫu thuật tạo hình kịp thời, bệnh nhân có thể bị thoái hóa cột sống và mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo, với kỹ thuật tiên tiến hiện nay, ngực có thể được tạo hình thẩm mỹ dễ dàng, sớm trả lại vẻ đẹp cho người phụ nữ. Chị em khi gặp vấn đề với bộ ngực to bất thường nên đến các cơ sở uy tín để được bác sĩ tư vấn và phẫu thuật tạo hình.

Phương Trang