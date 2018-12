Giải pháp kháng đông đường uống giúp phòng ngừa đột quỵ do rung nhĩ

Hội nghị do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP HCM làm chủ tọa, diễn ra từ 24 đến 25/11 tại TP HCM.

Nội dung hội nghị nêu bật nhiều thông tin quan trọng về việc sử dụng thuốc kháng đông đường uống không phải kháng vitamin K (NOAC) nhằm hỗ trợ các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng của bệnh nhân trong điều trị huyết khối.

Hơn 700 bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nội thần kinh, hồi sức tích cực và lão khoa, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tham gia hội thảo trong khuôn khổ hội nghị nhằm cập nhật thông tin y khoa mới chia sẻ các thực hành tiêu biểu trong điều trị đột quỵ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM chia sẻ những góc nhìn mới trong phòng ngừa đột quỵ.

Tham gia hội nghị, văn phòng đại diện Bayer South East Asia Pte. Ltd. tại TP HCM (Bayer SEA) hỗ trợ Hội Đột quỵ TP HCM trong nỗ lực nâng cao kiến thức và năng lực của cộng đồng y khoa Việt Nam thông qua hội thảo vệ tinh với chủ đề "Tối ưu hóa Dự phòng Đột quỵ cho Bệnh nhân Rung nhĩ không do van tim có nhiều bệnh lý mắc kèm".

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, việc sử dụng thuốc kháng đông trong phòng ngừa đột quỵ do rung nhĩ được đề nghị trong các khuyến cáo hiện nay.

"Trên bệnh nhân rung nhĩ không do van tim, nhóm thuốc kháng đông đường uống mới được xem là liệu pháp thay thế các liệu pháp kháng vitamin K (wafarin) truyền thống, với ưu điểm: liều cố định, ít tương tác thuốc và thức ăn, không phải theo dõi xét nghiệm máu nên thuận tiện hơn cho bệnh nhân".

So với thuốc kháng vitamin K, nhóm kháng đông đường uống mới được chứng minh hiệu quả tương đương, giúp giảm đáng kể tỷ lệ xuất huyết nặng như xuất huyết nội sọ và xuất huyết gây tử vong.

Rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim thường gặp nhất. Bệnh nhân rung nhĩ có thể đối diện với nguy cơ đột quỵ cao gấp 5 lần so với người không mắc rung nhĩ. Đột quỵ do rung nhĩ thường dẫn đến hậu quả là bệnh nhân phải nằm viện lâu hơn, nguy cơ tàn phế và tử vong cao hơn đột quỵ do những nguyên nhân khác.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bệnh tim mạch là lĩnh vực có nhu cầu y tế cao. Bệnh lý tạo áp lực lớn cho ngành y tế khu vực và toàn cầu, là nguyên nhân gây ra 8,2 triệu ca tử vong năm 2015 tại khu vực, tăng 21% với 6,8 triệu năm 2005.

Phần thảo luận và chia sẻ kiến thức chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành tại hội thảo vệ tinh về phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ.

Tại Việt Nam, theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, hơn 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Tỷ lệ tử vong của các ca do rung nhĩ chiếm 40%, 70% số ca sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng.

Dù bệnh thường xảy ra ở người cao tuổi, số người trẻ tuổi bị đột quỵ do rung nhĩ hiện gia tăng đáng kể. Song nhiều người chỉ phát hiện ra bị rung nhĩ sau khi bị đột quỵ lần đầu, hậu quả là tình trạng bệnh nghiêm trọng, để lại nhiều di chứng và ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Do đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng y khoa và người dân trong khu vực về vai trò của NOAC trong việc quản lý và phòng ngừa đột quỵ liên quan đến rung nhĩ rất quan trọng.

Bác sĩ Lynette Moey, Giám đốc nhánh Dược phẩm của Bayer tại Việt Nam kỳ vọng, các buổi hội thảo sẽ mang lại nhiều thông tin cần thiết cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam, từ đó giúp giảm thiểu số lượng bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, giúp xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ vào các thành tựu khoa học.

Hà Trương