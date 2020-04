Gia vị giúp cơ thể chống nhiễm khuẩn

Các gia vị như tỏi, gừng, nghệ..., rau xanh, thịt, cá, hoa quả có múi rất tốt cho cơ thể để nâng cao sức đề kháng.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cho biết rất nhiều người khi nhiễm bệnh, cơ thể sẽ tự chữa lành nhờ hệ miễn dịch tốt, đặc biệt những nhóm bệnh lý liên quan đến nhiễm trùng. Trong đó, dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp cơ thể khỏe mạnh ở mức độ từng tế bào.

Ngược lại, chế độ dinh dưỡng mất cân bằng và thiếu sự lựa chọn sẽ thúc đẩy quá trình rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, tiền đề cho bệnh tật xuất hiện hoặc tác nhân gây bệnh xâm nhập.

Trong thời điểm Covid-19, những nhóm thực phẩm - gia vị tốt cho sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, gồm:

Gia vị

Tỏi giàu các hợp chất chứa lưu huỳnh như allicin, có tác dụng chống nhiễm trùng, giảm huyết áp và làm chậm quá trình xơ cứng động mạch. Nên dùng tỏi sống còn nguyên tinh dầu, tránh nấu quá kỹ hoặc rang lên.

Gừng giúp giảm quá trình viêm nhiễm, đặc biệt khi viêm họng hoặc viêm đường hô hấp nói chung. Ngoài ra nó cũng có thể giúp giảm buồn nôn, ấm người tránh cảm lạnh và ổn định đường ruột.

Nghệ được sử dụng như chất chống viêm trong điều trị viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, nồng độ curcumin cao trong nghệ có thể giúp giảm tổn thương gân cơ do vận động thể thao.

Ớt chuông đỏ nhiều gấp đôi vitamin C so với cam quýt, cũng là nguồn beta carotene phong phú. Bên cạnh việc tăng cường hệ thống miễn dịch, ớt chuông có thể giữ cho đôi mắt và làn da khỏe mạnh. Nên trộn kiểu salad hoặc xào tái, tránh nấu quá kỹ.

Rau xanh, thịt cá

Bông cải xanh nhiều vitamin A, C và E cũng như nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ khác. Đây là một trong những loại rau tốt nhất cho sức khỏe. Lưu ý, chỉ hấp hoặc luộc sơ, tránh hầm hoặc nấu quá kỹ.

Rau bina giàu vitamin C, nhiều chất chống oxy hóa và beta carotene, giúp tăng khả năng chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch. Tương tự như bông cải xanh, rau bina có lợi nhất khi chế biến đơn giản như trộn salad, luộc nhanh...

Thịt cá giàu dinh dưỡng, giúp tăng cương hệ miễn dịch của cơ thể, bên cạnh gia vị, rau xanh. Ảnh: Healthcare

Thịt gia cầm nên được ưu tiên và có thể chế biến thành nhiều món. Khi ốm, món súp gà rất phù hợp và có hiệu ứng giả dược, giúp cải thiện các triệu chứng cảm lạnh.

Khoảng 100 g thịt gà tây hoặc thịt gà ta chứa 40-50% vitamin B6. Đây là vitamin quan trọng trong nhiều phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể, góp phần hình thành tế bào hồng cầu mới. Nước luộc gà hoặc hầm xương gà cũng chứa gelatin, chondroitin và các chất dinh dưỡng khác hữu ích cho việc chữa bệnh và tăng cường miễn dịch đường ruột.

Cá tươi rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt omega 3 rất tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể. Có điều kiện thì dùng cá hồi, cá biển, cá hồ, to nhỏ đều rất tốt.

Động vật có vỏ chứa nhiều kẽm như cua, sò, tôm, trai.. Kẽm giúp tế bào miễn dịch hoạt động bình thường. Tuy nhiên hãy nhớ, kẽm chỉ dùng với lượng vừa đủ vì quá nhiều kẽm thực sự có thể ức chế chức năng hệ thống miễn dịch.

Trái cây và tráng miệng

Trái cây có múi bao gồm bưởi, cam quýt, chanh... rất giàu vitamin C. Vitamin C được cho là làm tăng sản xuất tế bào bạch cầu. Đây là chìa khóa giúp tăng cường hệ miên dịch nói chung để chống lại nhiễm trùng và chúng có rất nhiều trong trái cây có múi. Con người không tự sản xuất được vitamin C, vì vậy cần bổ sung trái cây hằng ngày để đảm bảo hệ miễn dịch ở mức tốt nhất có thể.

Đu đủ rất nhiều vitamin C, chứa một loại enzyme tiêu hóa gọi là papain có tác dụng chống viêm mạnh. Ngoài ra đu đủ còn dồi dào kali, vitamin B và folate, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Giống như đu đủ, kiwi có các chất dinh dưỡng cần thiết, bao gồm folate, kali, vitamin K và vitamin C.

Sữa chua, sữa chua vi sinh và chocolate đen giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động để chống lại nhiễm khuẩn. Ngoài ra, sữa chua cũng là một nguồn vitamin D tuyệt vời. Vitamin D giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và được cho là tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh tật.

Chocolate đen là thực phẩm chống oxy hóa mạnh, giúp giảm mức cholesterol "xấu" trong máu. Kết luận từ các nghiên cứu cho thấy thường xuyên ăn chocolate có chứa thành phần sterol thực vật và flavanol làm giảm cholesterol, cải thiện huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Quả hạnh nhân và các loại hạt cung cấp nguồn chất béo lành mạnh, lượng vitamin E dồi dào. Một khẩu phần nửa cốc (chứa khoảng 46 quả hạnh nhân nguyên vỏ) cung cấp gần 100% lượng vitamin E được khuyến nghị hàng ngày cho cơ thể.

Hạt hướng dương có chất dinh dưỡng bao gồm phốt pho, magiê và vitamin B6, rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin E rất quan trọng trong việc điều chỉnh và duy trì chức năng hệ thống miễn dịch.

Đồ uống

Trà xanh cùng rượu vang đỏ được khuyến khích sử dụng. Trà xanh giàu epigallocatechin gallate (EGCG), một chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ. EGCG đã được chứng minh là tăng cường chức năng miễn dịch.

Trà xanh cũng là một nguồn axit amin L-theanine tốt. L-theanine có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong các tế bào T. Trà đen qua xử lý đã làm mất đi rất nhiều EGCG nên không tốt bằng trà xanh.

