Dưỡng chất giúp da trắng sáng đón Tết

Collagen, vitamin C, E, B1 giúp tăng độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, giảm mờ sẹo, thâm nám… có thể bổ sung qua chế độ ăn uống hàng ngày.

Cường độ làm việc căng thẳng, thức khuya thường xuyên, tiệc tùng cuối năm, tuổi tác tăng cao khiến cho sức khỏe, làn da bị ảnh hưởng. Da nổi mụn, khô ráp, xỉn màu, mất đi độ đàn hồi... là những vấn đề bạn thường xuyên gặp phải khi Tết đến. Bận rộn công việc nhưng chị em đừng quên chăm chút cho vẻ ngoài để rạng rỡ dự tiệc, du xuân.

Bổ sung một số dưỡng chất dưới đây góp phần giúp da dẻ phụ nữ trắng sáng, tự tin trong năm mới.

Vitamin C

Vitamin được xem là "dinh dưỡng" của làn da, trong đó, nổi bật phải kể đến vitamin C, E, B1 được sử dụng để chăm sóc da, có nhiều trong sản phẩm làm đẹp.

Vitamin C là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa. Loại vitamin này còn đóng vai trò tái tạo và sản sinh collagen bị tổn hại dưới tác động của môi trường; ngăn sự hình thành và làm mờ hắc tố melanin để giảm sẹo, vết thâm. Nếu lượng vitamin C không đủ thì collagen trong da cũng hạn chế. Da sẽ được tăng tiết nhờn, cải thiện tình trạng thô ráp nhờ sự có mặt của vitamin C.

Cung cấp vitamin C cho da qua chế độ ăn uống giúp phụ nữ tự tin với nhan sắc khi Tết đến. Vitamin này có nhiều trong thực phẩm như cam, quýt, chanh dây, dâu tây, kiwi, dứa, bông cải xanh, đu đủ.... Không chỉ tốt cho da, thực phẩm giàu vitamin C còn giúp cơ thể tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh tật do công việc bận rộn. Bạn có thể đắp mặt nạ, dùng sản phẩm trắng da chiết xuất từ vitamin C góp phần tái tạo làn da, tăng độ trắng sáng, mịn màng.

Vitamin C có nhiều trong kiwi, cam, táo... giúp da giảm thâm, trắng sáng hơn. Ảnh: Health.

Vitamin E

Giống như vitamin C, vitamin E có đặc tính chống ôxy hóa làm chậm tiến trình lão hóa da. Vitamin E cũng giúp tăng cường quá trình sản xuất collagen, duy trì độ đàn hồi, giúp da căng mịn. Nhiều chị em sử dụng mỹ phẩm có chứa vitamin E để dưỡng ẩm, cải thiện thâm sạm. Đặc tính quan trọng này được ứng dụng các trong liệu trình trẻ hóa, giải pháp giúp da trắng sáng.

Vitamin E khi kết hợp với vitamin C tạo thành bộ đôi dưỡng chất, phát huy hiệu quả chăm sóc, bảo vệ làn da khỏe đẹp lâu dài hơn. Chị em có thể dùng vitamin E cùng mật ong hoặc sữa chua, chanh, dầu dừa, dầu ôliu... để làm mặt nạ, khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Bạn có thể ưu tiên những loại mỹ phẩm có chiết xuất vitamin E từ thiên nhiên để chăm sóc da.

Thực phẩm chứa vitamin E được khuyến khích trong chế độ ăn dịp Tết. Bạn có thể dùng thường xuyên dầu thực vật (dầu ô liu, dầu đậu nành...), rau cải xanh, bơ, hạt hạnh nhân, lòng đỏ trứng...

Vitamin B1

Vitamin B1 (thiamin) hòa tan trong nước, có vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Vitamin B1 còn nuôi dưỡng làn da, ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn.

Vitamin này được tìm thấy trong các loại hạt đậu, ngũ cốc, thịt, rau, sữa. Chế độ ăn giàu dinh dưỡng giúp cung cấp đủ lượng vitamin B1 cho cơ thể, từ đó da dẻ cũng sáng mịn hơn. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin B1, bạn có thể thấy một số dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, chán ăn, ăn không tiêu...

Hiện nay, một số phụ nữ còn chọn cách dưỡng trắng da bằng vitamin B1 bằng cách uống hoặc thoa trực tiếp lên da. Bạn có thể sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Khi dư thừa vitamin B1, cơ thể sẽ tự đào thải ra ngoài, tuy nhiên, chị em cũng tránh lạm dụng vitamin từ viên uống.

Collagen

Collagen chiếm khoảng 70% cấu trúc da, giúp liên kết các mô trong cơ thể thành, tạo độ đàn hồi cho da. Collagen quyết định sự trẻ trung bền lâu của làn da. Khi càng lớn tuổi, lượng collagen hao hụt càng nhiều. Giảm sút chất lượng và số lượng collagen dẫn đến da mất độ đàn hồi, nếp nhăn hình thành nhanh hơn.

Dấu hiệu cho bạn nhận biết thiếu hụt dưỡng chất này như da thường xuyên khô sạm, kém sắc, xỉn màu, không còn căng mịn, độ đàn hồi kém, xuất hiện nếp nhăn. Da còn bị bị chảy xệ thường thấy ở các đường viền hàm dưới, hai bên má, đuôi mắt.

Collagen trong da có thể tăng sinh qua chế độ dinh dưỡng. Ăn nhiều rau có màu xanh đậm (cải bó xôi, măng tây, bông cải xanh, rau bina...), cá (cá hồi, cá mòi, cá thu, cá trích...), sữa đậu nành, thịt bò, lợn thúc đẩy quá trình sản xuất collagen xảy ra nhanh hơn. Collagen từ cá được hấp thu hiệu quả và có khả năng khả dụng sinh học cao hơn collagen từ bò, lợn.

Bên cạnh chế độ ăn, bạn có thể uống bổ sung collagen. Trên thị trường có sản phẩm chứa collagen đến từ thiên nhiên



Nhờ tác dụng của các hoạt chất trong đông trùng hạ thảo mà collagen được hấp thu nhanh hơn vào mạch máu, tham gia vào quá trình phục hồi collagen, tăng độ đàn hồi. Đông trùng hạ thảo còn góp phần bồi bổ cơ thể, có lợi cho tim mạch, tăng cường sức đề kháng...

Chất glutathione có trong đông trùng hạ thảo được ví như "chiến binh" giúp trung hòa các gốc tự do, góp phần tái sinh năng lượng và trẻ hóa làn da.

Chất glutathione có trong đông trùng hạ thảo được ví như "chiến binh" giúp trung hòa các gốc tự do, góp phần tái sinh năng lượng và trẻ hóa làn da. Hector Collagen có chứa nước ép dứa và chanh dây tươi - nguồn cung cấp vitamin C hàm lượng cao cho làn da tràn sức sống.

Để tăng hiệu quả trắng da, chị em có thể uống collagen và kết hợp dưỡng ẩm, chăm sóc da thường xuyên, chế độ ăn giàu dưỡng chất.

