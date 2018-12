Dừng lưu thông thêm 2 lô nước C2, Rồng Đỏ

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế cho biết, sáng 23/5, đoàn thanh tra về an toàn thực phẩm của Bộ đã làm việc với Công ty TNHH URC Hà Nội. Sau đó công ty này thông báo tạm dừng lưu hành 2 lô sản phẩm bao gồm trà xanh hương chanh C2 ngày sản xuất 11/1/2016, hạn sử dụng 11/1/2017 và nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ, ngày sản xuất 14/1/2016, hạn sử dụng 14/10/2016.

Lý do tạm dừng lưu thông, theo URC là vì 2 lô sản phẩm này có hàm lượng chì cao hơn mức đã công bố. Cụ thể, hàm lượng chì trong lô nước C2 là 0,46 mg/L, trong lô nước Rồng Đỏ là 0,21mg/L. Kết quả kiểm nghiệm này do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện vào ngày 16/2. Hàm lượng chì theo công bố là nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L

Công ty đã yêu cầu các nhà phân phối tạm dừng lưu thông, lưu giữ tại kho và báo cáo chi tiết số lượng sản phẩm đã bán, số còn tồn thuộc 2 lô trên, trong ngày 25/5.

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm lô C2 và Rồng Đỏ của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy hàm lượng chì vượt tiêu chuẩn cho phép. Công ty URC đã gửi mẫu của 2 lô sản phẩm trên đến Quatest 3 (tại TP HCM) để kiểm nghiệm lại. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chì không phát hiện. Vì vậy URC đã cho 2 lô sản phẩm này tiếp tục được lưu thông.

Ngày 20/5, Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định tạm dừng lưu thông 3 lô nước trà xanh hương chanh C2, nước tăng lực hương dâu Rồng Đỏ vì hàm lượng chì không đạt tiêu chuẩn. Cụ thể gồm: Trà xanh hương chanh C2 (sản xuất 4/2/2016, hạn sử dụng 4/2/2017, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì: 0,085 mg/L); Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ (sản xuất 19/2/2016, hạn sử dụng 19/11/2016, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì: 0,053 mg/L); và Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ (sản xuất 10/11/2015, hạn sử dụng 10/8/2016, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì: 0,068 mg/L). Mức công bố hàm lượng chì của các sản phẩm này nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/l (theo quy định cho phép của Bộ Y tế).

Những nghi vấn liên quan đến hàm lượng chì trong các sản phẩm của URC bắt đầu dấy lên từ đầu tháng 5 khi kết quả kiểm nghiệm một số mẫu nước giải khát C2 và nước tăng lực Rồng Đỏ xuất hiện trên mạng xã hội. URC sau đó phối hợp với các đơn vị để thực hiện các kiểm nghiệm khác. Tuy nhiên, các kết quả kiểm nghiệm này không đồng nhất.

>> Xem thêm:

3 lô nước C2, Rồng đỏ bị dừng lưu thông

Truy nghi vấn nước giải khát nhiễm và hối lộ cán bộ kiểm nghiệm

Hà An