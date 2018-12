Đột tử sau khi ngâm chân với nước nóng

Người phụ nữ 46 tuổi nửa đêm đi làm về ngâm chân trong nước nóng để khí huyết lưu thông, làm ấm cơ thể, giúp giấc ngủ sâu hơn. Ngâm được chừng 5 phút, chị bất ngờ ngã, bất tỉnh. Người nhà đưa chị đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, Sohu đưa tin.

Bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu nửa giờ nhưng không qua khỏi. Ảnh: Sohu

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân tử vong do phình và vỡ mạch máu não. Đây là chứng mạch máu phình to trong não trông giống như một khối u nhỏ. Thông thường, túi phình mạch thường vỡ ở vị trí động mạch não giữa hoặc màng não, làm cho mạch não bị rò rỉ hoặc vỡ gây xuất huyết não, dẫn đến đột quỵ, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

"Khi thời tiết và cơ thể đang lạnh, bệnh nhân đột nhiên nhúng chân vào nước nóng khiến cơ thể rơi vào tình trạng sốc nhiệt, máu lưu thông nhanh hơn, các mạch máu chịu áp lực lớn trong thời gian ngắn, dẫn đến phình và vỡ gây tử vong", các bác sĩ cho biết.

"Không nên đột ngột ngâm chân trong nước nóng, đặc biệt trong mùa đông, nên cẩn thận với những hành động gây thay đổi nhiệt độ bất ngờ như tắm nước nóng, gội đầu, xông hơi...", bác sĩ khuyến cáo.

Bác sĩ giải thích không phải tất cả các túi phình đều sẽ vỡ. Tuy nhiên càng để lâu kích thước túi phình càng lớn, nguy cơ vỡ càng cao. Người có thói quen hút thuốc, uống rượu, thức khuya... thành mạch máu não trở nên mỏng và phình ra, người bệnh có biểu hiện nhức đầu, nôn, cứng cổ.

Nếu bị vỡ phình động mạch não, bệnh nhân có một loạt triệu chứng, điển hình nhất là đau đầu đột ngột và dữ dội, rối loạn ý thức, một số người bị co giật. Khi phình động mạch không vỡ, biểu hiện như khiếm khuyết thị giác, sụp mí mắt, đau mí mắt, chóng mặt...

Khi trời lạnh, ngâm chân bằng nước nóng khiến cơ thể rơi vào tình trạng sốc nhiệt, máu lưu thông nhanh hơn. Các mạch máu chịu áp lực lớn trong thời gian ngắn dẫn đến phình và vỡ, gây tử vong. Ảnh: Sohu

Trước đây, các bệnh về mạch máu não được coi là bệnh lão khoa. Hiện nay tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng ở người trẻ do áp lực công việc, thức khuya, hút thuốc, không tập thể dục...

Nếu bệnh nhân gặp một trong các dấu hiệu trên, gia đình cần đưa ngay đến cơ sở y tế để khám chữa và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyên:

- Bệnh nhân, đặc biệt là người mắc bệnh tim mạch, nên cẩn thận khi thời tiết trở lạnh. Chú ý giữ ấm cơ thể, tránh khởi phát đột ngột kích thích lạnh dễ gây co thắt mạch máu dẫn tới tai biến.

- Chế độ ăn lành mạnh, bổ sung nhiều rau xanh và trái cây, uống ít cà phê. Hạn chế ăn những thực phẩn dầu mỡ, ăn quá nhiều thịt khiến mỡ máu tăng.

- Hạn chế rượu bia, hút thuốc. Theo nghiên cứu, hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc chứng xơ vữa động mạch, gây co thắt mạch vành. Đặc biệt, sự giãn nở mạch máu nhỏ do uống rượu có thể khiến huyết áp của người già dao động rất lớn. Do đó, người cao tuổi không nên uống hoặc uống không quá 14 g mỗi ngày.

Thúy Quỳnh