Dinh dưỡng miễn dịch đạt chuẩn giúp trẻ khỏe mạnh

VitaDairy là đối tác được Bộ Y tế lựa chọn đồng hành trong chuỗi Hội thảo "Khoảng trống miễn dịch ở trẻ và xu hướng bổ sung kháng thể IgG cho trẻ có miễn dịch khỏe".

VitaDairy có hơn 15 năm nghiên cứu, thành công trong việc bổ sung kháng thể IgG từ sữa non nhập khẩu từ Mỹ vào sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi trở lên ColosBaby gold 2+ và ColosBaby 2+, góp phần mang đến cho trẻ hệ miễn dịch khỏe, phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp. Colosbaby 2+ cung cấp 7000 mg sữa non, 1000 mg kháng thể IgG được ghi rõ trên bao bì với thành phần sữa non nhập khẩu từ Mỹ.

