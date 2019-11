Điều trị cho bệnh nhân bị co giật nửa mặt

Bệnh nhân nam (37 tuổi, Bình Dương) nhập viện với triệu chứng nửa mặt trái, mắt và miệng giật liên tục. Anh được ê kíp bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Quốc tế City thăm khám và chụp MRI não.

Bác sĩ phát hiện dây thần kinh số VII bên trái của bệnh nhân bị một mạch máu chèn ép và chẩn đoán là bệnh co giật nửa mặt trái. Sau khi được tư vấn, bệnh nhân lựa chọn điều trị bằng phương pháp phẫu thuật giải ép vi mạch dây số VII.

Hình chụp MRI cho thấy có một mạch máu chèn ép dây thần kinh số VII trái.

Bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa II Lê Trọng Nghĩa, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Quốc tế City tiến hành phẫu thuật giải ép vi mạch trong hai giờ và xuất viện sau ba ngày phẫu thuật.

Bác sĩ Lê Trọng Nghĩa cho biết, co giật nửa mặt (co thắt cơ nửa mặt) là một rối loạn chức năng của dây thần kinh mặt (dây thần kinh số VII). Chứng bệnh này có biểu hiện đặc trưng là đầu tiên người bệnh sẽ bị giật ở mí mắt, thời gian sau sẽ tiến triển đến giật các cơ vùng gò má và lan dần đến toàn bộ một bên mặt. Cơn co giật cơ mặt có thể gây mất ngủ, hạn chế khả năng nhìn, làm cản trở những hoạt động hằng ngày như đọc sách, xem ti vi hoặc lái xe. Về vấn đề thẩm mỹ, bệnh nhân mất tự tin trong giao tiếp. Có người phải chịu đựng đến vài chục năm vì không biết cách điều trị và dẫn tới trầm cảm, ức chế.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám và cho xuất viện sau 3 ngày phẫu thuật.

Khi có những dấu hiệu này, người bệnh nên đến những bệnh viện có chuyên khoa sâu về nội - ngoại thần kinh để được khám và chẩn đoán chính xác. Điều trị bệnh lý này có nhiều cách. Trong trường hợp nhẹ có thể dùng thuốc dạng uống hoặc tiêm thuốc liệt cơ vào các cơ bị co thắt. Tuy nhiên, đa số các trường hợp sẽ tái phát và nặng dần lên nên cần điều trị bằng phẫu thuật.

Bác sĩ Lê Trọng Nghĩa chia sẻ thêm, phẫu thuật điều trị bệnh lý co giật nửa mặt đã có từ lâu, cho đến nay, nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam cho thấy, đây là phương pháp điều trị hiệu quả với tỷ lệ thành công khoảng 90% các trường hợp. Phẫu thuật cần có trang thiết bị máy móc hiện đại mà không phải bệnh viện nào cũng có thể đầu tư.

Kim Uyên