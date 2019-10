Điều gì xảy ra với cơ thể khi giảm thân nhiệt?

Thân nhiệt giảm xuống dưới mức 33 độ C sẽ gây hiện tượng suy giảm ý thức và giãn đồng tử; dưới 27 độ có thể hôn mê.

Giống như các loại động vật nhiệt đới, cơ thể con người không được trang bị phương án sẵn có để đối phó với môi trường khắc nghiệt. Điều kiện cần để sống sót thành công trong môi trường siêu lạnh bao gồm hai yếu tố: tự sản sỉnh đủ lượng nhiệt bằng cách tiêu hóa thức ăn hoặc giữ ấm bằng quần áo và nơi trú ẩn thích hợp.

Khi trời lạnh, con người phải mặc ấm đề phòng giảm thân nhiệt nguy hiểm sức khỏe. Ảnh: New York Post.

Nhiệt độ thấp nhất cơ thể người có thể chịu đựng được xác định bằng độ lạnh và thời gian chịu lạnh. Một người khỏa thân sẽ bắt đầu cảm thấy lạnh nếu nhiệt độ xung quanh giảm xuống dưới 25 độ C. Khi nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ C, cơ thể người bắt đầu có hiện tượng hạ nhiệt và gây nên các trạng thái tâm thần như mất trí nhớ.

Hiện tượng hạ thân nhiệt (Hypothermia) xảy ra khi nhiệt độ cơ thể người giảm xuống dưới 35 độ C. Các tổn thương nghiêm trọng xảy ra trước khi con người có thể cảm nhận.

Giảm thân nhiệt xuống dưới mức 33 độ C gây ra các hiện tượng như suy giảm ý thức và giãn đồng tử. Ở mức nhiệt 27 độ C, con người sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Thân nhiệt giảm xuống 25,6 đến 25,9 độ C có thể gây suy tim, phù phổi dẫn đến tử vong.

Theo Robert Glatter, bác sĩ tại Bệnh viện Lenox Hill, New York, Mỹ, khi nhiệt độ cơ thể giảm quá sâu, tim, não và cơ quan nội tạng sẽ ngừng hoạt động. Tiếp xúc với môi trường quá lâu cũng gây các tổn thương ngoài da như sưng tấy, mẩn đỏ và ngứa rát.

Thục Linh (Theo CBS News)