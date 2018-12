Dịch sốt vàng có nguy cơ bùng phát toàn cầu

Từ tháng 12/2015 đến nay, dịch sốt vàng đã khiến 277 người Angola tử vong, BBC dẫn lời Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo các báo cáo, chỉ 6 triệu trên 24,3 triệu dân Angola được tiêm văcxin và hiện toàn bộ kho dự trữ văcxin khẩn cấp đã cạn kiệt.

Nguồn văcxin cạn kiệt nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho dịch bệnh sốt vàng trên toàn cầu. Ảnh: AFP.

Không dừng lại ở Angola, virus sốt vàng đã tấn công sang Congo, Kenya và Trung Quốc. Ước tính cần 6 tháng nữa mới sản xuất được thêm văcxin, thời gian chờ đợi như vậy là quá dài. Thêm vào đó, các hãng dược phẩm trên thế giới cũng giới hạn lượng văcxin sản xuất.

Trong bài viết Dịch sốt vàng, tình trạng khẩn cấp toàn cầu mới trên tạp chí Journal of the American Medical Association, giáo sư Daniel Lucey và Lawrence Gostinsay từ Đại học Georgetown (Mỹ) cảnh báo thiếu hụt văcxin sẽ dẫn đến khủng hoảng y tế nếu bệnh lan rộng hơn ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Hai tác giả đề nghị WHO "cần nhanh chóng triệu tập ủy ban khẩn cấp để huy động vốn, điều phối đội phản ứng quốc tế và thúc đẩy sản xuất văcxin".

Sốt vàng có thể gây chảy máu, vàng da, suy thận. Muỗi vằn truyền virus sốt vàng cũng là loài mang virus Zika dẫn đến bệnh đầu nhỏ. Sốt vàng thường xảy ra ở châu Phi và Nam Mỹ. Văcxin ngừa được bệnh nhưng chưa có phương pháp điều trị cụ thể cho người mắc virus.

Minh Nguyên