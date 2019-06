Dấu hiệu nhận biết, cách phòng sốt xuất huyết mùa mưa

Remos góp phần bảo vệ gia đình khỏi những vết đốt khó chịu do muỗi và côn trùng. Remos chứa 15% Diethyltoluamide - thành phần được WHO công nhận an toàn và hiệu quả xua đuổi muỗi. Vitamin E và tinh chất Aloe Vera có thể giữ ẩm, dưỡng da.

Sản phẩm có dạng phun sương nhanh, tiện dụng. Bạn để cách bề mặt da 10-15cm, phun lượng thích hợp lên da rồi thoa đều. Sản phẩm có dạng kem với 3 hương cam, sả chanh và oải hương có thể xua muỗi trong 10 giờ, lấy một lượng kem thích hợp ra lòng bàn tay rồi thoa đều lên vùng da hở như cổ, mặt, tay chân. Remos dùng cho người lớn và trẻ trên 4 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.