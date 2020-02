Đặt máy tạo nhịp tim cho cụ bà 98 tuổi

Cần ThơBà Trương Thị Ba ở quận Bình Thủy, vào viện cấp cứu trong tình trạng ói ra máu, tiêu phân đen, nhịp tim rất chậm.

Bệnh nhân Trương Thị Ba đang được chăm sóc tại viện. Ảnh: Thanh Phong

Khám lâm sàng, đo điện tâm đồ ngày 7/2, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rối loạn nhịp chậm, tần số tim 38 nhịp một phút.

Bệnh viện hội chẩn xác định bệnh nhân có đồng thời hai bệnh lý cấp cứu là xuất huyết tiêu hóa trên và block nhĩ thất độ III. Các bác sĩ ưu tiên xử trí cấp cứu rối loạn nhịp chậm trước vì bệnh nhân cao tuổi và thiếu máu, nguy cơ tử vong.

Chỉ trong vòng 10 phút, ê kíp can thiệp kịp đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch cho bệnh nhân. Sau đó, nhịp tim tăng lên 60 lần một phút, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân cũng như khi thực hiện các can thiệp y khoa. Sau đó, cụ được chuyển đến Khoa Nội tiêu hóa để điều trị tình trạng xuất huyết tiêu hóa.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, mạch, huyết áp ổn định; được chỉ định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết block nhĩ thất độ III là một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

"Khi đó, tín hiệu dẫn truyền nhịp tim từ tâm nhĩ đến tâm thất bị chặn hoàn toàn, dẫn đến nhịp tim chậm bất thường, khả năng dẫn đến ngưng tim và tử vong rất cao, nhất là với người cao tuổi vốn có sẵn nhiều bệnh", bác sĩ Phong nói.

Cửu Long