Đặt giá đỡ đường mật cho bệnh nhân ung thư

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư dạ dày xâm lấn vào rốn gan, tắc mật, hẹp môn vị, được bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 chữa trị, kéo dài thời gian sống.

Đại diện Bệnh viện Gia An 115 cho biết, bệnh nhân là ông Trần Nhật Hạnh (64 tuổi) mắc bệnh đái tháo đường nhiều năm và đã phẫu thuật bắc cầu động mạch vành 10 năm. Tháng 6/2019, ông đi khám ở TP HCM vì đau bụng và được chẩn đoán ung thư dạ dày, khối u đã xâm lấn vào rốn gan và bác sĩ tiên lượng ông không thể sống quá 6 tháng.

Hai tháng sau, ông bị tắc mật do khối u di căn xâm lấn đường mật và được đặt stent đường mật (giá đỡ) nhằm giải quyết tình trạng ứ mật. Các bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 nhận định, stent được đặt là stent nhựa và kích thước nhỏ nên hiệu quả kém, hai tháng sau đặt stent ông vẫn bị tắc mật, nồng độ sắc tố mật trong máu vẫn tiếp tục tăng cao gây vàng da nặng, suy chức năng gan, rối loạn chức năng đông máu nhẹ. Ông mệt mỏi, ăn kém và thường ngứa ran khắp người. Ngoài ra do khối u dạ dày phát triển lớn, ông bị nôn ói do tắc nghẽn lưu thông từ dạ dày xuống ruột non, tình trạng này được gọi là hẹp môn vị.

Vào tháng 10, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, với mức sắc tố mật tăng cao gấp hơn 20 lần, nguy cơ suy gan cấp. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Toàn - Khoa Ngoại Bệnh viện Gia An 115 - đã tiến hành kỹ thuật nội soi mật - tụy ngược dòng ERCP rút bỏ stent nhựa và thay stent kim loại với kích thước lớn 10 x 80 mm. Sau thay stent kim loại, tình trạng vàng da cải thiện rõ, suy gan cấp không còn nữa, lượng sắc tố mật trong máu giảm.

Tuy nhiên, do hẹp môn vị, ông Hạnh gần như không ăn được và nôn ói thường xuyên, sau ăn thấy nổi gò vùng bụng trên bên trái. Sau hai tuần giải quyết tình trạng tắc mật và nuôi dưỡng nâng đỡ tổng trạng, bác sĩ Nguyễn Thế Toàn đã tiến hành bước tiếp theo là phẫu thuật nối vị - tràng nhằm giải quyết tình trạng hẹp môn vị, cải thiện chất lượng sống và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.

Hiện tại sắc tố mật tiếp tục giảm, ông Hạnh đã ăn uống lại bình thường và đang tiến hành hóa trị bổ sung đợt hai, trong khi trước đây việc hóa trị gần như không dám nghĩ đến do tình trạng ăn uống kém, suy kiệt nặng khiến bệnh nhân không chịu đựng nổi tác dụng phụ của thuốc.

Bác sĩ Thế Toàn cho biết, kỹ thuật nội soi mật - tụy ngược dòng (ERCP) là kỹ thuật thường được chỉ định trong các trường hợp: sỏi ống mật chủ, ống gan chung, sỏi đường mật chính kèm với sỏi túi mật; giun chui đường mật; nhiễm trùng đường mật; viêm tụy cấp do sỏi kẹt nhú Vater; ung thư đầu tụy; u nhú Vater (cả lành tính lẫn ác tính); ung thư đường mật; ung thư cơ quan khác di căn xâm lấn gây tắc mật; chẩn đoán và điều trị các tổn thương đường mật lành tính sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật (chụp hình đường mật cản quang, cắt cơ vòng Oddi, đặt stent nhựa...); lấy sỏi ống tụy và đặt stent ống tụy. ERCP là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu nên vẫn có thể thực hiện được ở những bệnh nhân suy kiệt nặng, rất cao tuổi (80-90 tuổi) hoặc nhiễm trùng đường mật nặng có suy đa tạng.

"Ung thư giai đoạn cuối không có nghĩa là kết thúc, bệnh nhân không nên đầu hàng mà hãy phối hợp và tin tưởng bác sĩ để có thể mở thêm một cánh cửa hy vọng sống. Với phương pháp điều trị đa mô thức phối hợp phẫu thuật, hóa trị, nâng đỡ dinh dưỡng... người bệnh có thể sống lâu hơn với chất lượng cuộc sống tốt hơn", bác sĩ Toàn chia sẻ.

Lần nhập viện trước, ông Hạnh tâm sự: "Bác sĩ ơi, tôi chỉ sống được tối đa bốn tháng nữa". Lần này, sau đợt hóa trị thứ hai, ông và các con rất vui mừng vì sức khỏe đã có tiến triển, hy vọng có thêm một mùa Tết bên gia đình.

