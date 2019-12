Đại diện Bộ Y tế: Làm đẹp nhưng phải đảm bảo sức khỏe

Ông Phan Công Chiến, Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế tại TP HCM cho biết, nhu cầu sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ của người dân có xu hướng tăng.

Thông tin được ông Phan Công Chiến, Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế tại TP HCM chia sẻ tại Hội thảo "An toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ" vừa diễn ra ở TP HCM. Chương trình do Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam phối hợp với giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ và các chuyên gia đến từ Bệnh viện Nhân Dân 115 vừa tổ chức, nhằm trao đổi, chia sẻ, cập nhật kiến thức về phòng tránh và cách xử trí biến cố... để giảm thiểu tai biến, rủi ro trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình. Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 y bác sĩ trên toàn quốc, thu hút hàng trăm người đến dự.

Ông Phan Công Chiến đánh giá nhu cầu sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ của người dân có xu hướng ngày càng tăng. Theo đó, một số cơ sở hành nghề thẩm mỹ cũng ngày càng phát triển. Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở nên phổ biến. Do vậy, vấn đề an toàn, rủi ro trong phẫu thuật thẩm mỹ được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh hiện nay.

Ông Chiến cho rằng nhu cầu làm đẹp là mong muốn của tất cả mọi người, tuy nhiên nếu để làm đẹp đúng nghĩa phải bảo đảm được sức khỏe của mình, không ảnh hưởng đến những hệ lụy về sau, nhất là các điều trị sau tai biến xảy ra. Phẫu thuật thẩm mỹ trong cả nước nói chung hiện phát triển mạnh cả ở trong ngành y tế, các cơ sở tư nhân, và hợp tác quốc tế. Bộ Y tế luôn luôn khuyến cáo tất cả phải làm đúng quy trình.

Ông Chiến cho biết, trong thời gian qua ngành y tế đã chủ động triển khai nhiều hoạt động như phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật thuộc về chuyên ngành thẩm mỹ đến tất cả các cơ sở y tế và liên quan. Tuy nhiên, sự cố y khoa vẫn xảy ra và có nguy cơ tái xảy ra trong thời gian tới. Đây không chỉ là vấn đê riêng của các y bác sĩ, cơ sở y tế mà còn là vấn đề chung của cả ngành y tế, đồng thời cũng là yêu cầu đối với quản trị bệnh viện an toàn và chặt chẽ hơn. Vừa qua Bộ Y tế nói chung và ngành y tế TP HCM nói riêng rất quan tâm đến công tác thanh kiểm tra các cơ sở trên toàn thành phố. Còn đối với những đơn vị không chấp hành quy định của cơ quan nhà nước và để xảy ra tai biến, ông Chiến cho biết phải kiên quyết xử lý, tạo điều kiện công bằng trong khám chữa bệnh.

Trong hơn 5 tiếng tọa đàm, các tiến sĩ, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành và các bác sĩ tham dự đã thảo luận về các nguyên nhân, vấn đề và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo kiểm soát an toàn trên toàn hệ thống. Theo đó, sai lầm khi hồi sinh tim phổi; biến chứng của gây mê, gây tê; an toàn phẫu thuật, tạo hình thẩm mỹ... được các bác sĩ phân tích kỹ, qua các bài tham luận như: Biến chứng khi gây tê, gây mê; Sai lầm và cách xử trí khi cấp cứu hồi sinh tim phổi; Cách bảo đảm an toàn cho người bệnh trong phẫu thuật; An toàn cần đặt lên hàng đầu trong tạo hình thẩm mỹ.

Theo thống kê của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế, năm 2018, người Mỹ đã chi hơn 15 tỷ USD cho các dịch vụ làm đẹp, tăng 11% so với năm 2017. Mỹ, Brazil, Nhật, Italy và Mexico hiện là 5 quốc gia thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ nhất. Những năm gần đây, châu Á trở thành khu vực có ngành công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ phát triển nhanh nhất, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ.

Tại Việt Nam từ năm 1990 đến nay, ngành thẩm mỹ cũng lớn dần, nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng tăng. Theo Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam, toàn quốc có khoảng 400 phòng khám, 36 khoa tạo hình thẩm mỹ tại các bệnh viện và 25 bệnh viện thẩm mỹ.

Giờ đây không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng có nhu cầu tu sửa sắc đẹp như phẫu thuật mí mắt, nâng cơ ngực, nâng mũi, hút mỡ, cấy tóc... Theo ông Hoàng Hữu Tùng (Phó khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam), chỉ tính riêng ở TPHCM, mỗi năm số người thực hiện dịch vụ thẩm mỹ các loại vào khoảng 250.000 người, trong đó có 100.000 người phẩu thuật thẩm mỹ với độ tuổi trung bình làm thẩm mỹ là 25 - 35 tuổi. Hiện nay độ tuổi này ngày càng trở nên trẻ hoá vào khoảng 18-19 tuổi.

